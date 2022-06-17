Игорь Павлович Фархутдинов, губернатор Сахалинской области
Родился 16 апреля 1950 года в Новосибирске. В 1972 окончил Красноярский политехнический институт по специальности «инженер-экономист». Во время учебы выступал за регбийную команду «Политехник».
C 1972 года работал на Сахалине. До 1977 года на Тымовской электростанции инженером, начальником смены, начальником цеха.
С 1977 по 1985 год в руководстве Тымовского райкома ВЛКСМ, заведовал отделом Сахалинского обкома ВЛКСМ, был инструктором Сахалинского обкома КПСС.
С 1985 по 1991 год был мэром Невельска.
С 31 декабря 1991 по 24 апреля 1995 год — председатель Южно-Сахалинского горисполкома, мэр города Южно-Сахалинска.
В 24 апреля 1995 года назначен главой администрации Сахалинской области.
В 1996 и 2000 годах побеждал в губернаторских выборах.
С января 1996 года в комитете по бюджету, налоговой политике, финансовому, валютному и таможенному регулированию, банковской деятельности Совета Федерации.
В 2002 году — в президиуме Государственного совета Российской Федерации, руководил рабочей группой по разработке основных принципов государственной политики в развитии банковской системы России.
20 августа 2003 Игорь Павлович Фархутдинов погиб при крушении вертолёта Ми-8 на Камчатке.