Игорь Павлович Фархутдинов, губернатор Сахалинской области

Родился 16 апреля 1950 года в Новосибирске. В 1972 окончил Красноярский политехнический институт по специальности «инженер-экономист». Во время учебы выступал за регбийную команду «Политехник».

C 1972 года работал на Сахалине. До 1977 года на Тымовской электростанции инженером, начальником смены, начальником цеха.

С 1977 по 1985 год в руководстве Тымовского райкома ВЛКСМ, заведовал отделом Сахалинского обкома ВЛКСМ, был инструктором Сахалинского обкома КПСС.

С 1985 по 1991 год был мэром Невельска.

С 31 декабря 1991 по 24 апреля 1995 год — председатель Южно-Сахалинского горисполкома, мэр города Южно-Сахалинска.

В 24 апреля 1995 года назначен главой администрации Сахалинской области.

В 1996 и 2000 годах побеждал в губернаторских выборах.

С января 1996 года в комитете по бюджету, налоговой политике, финансовому, валютному и таможенному регулированию, банковской деятельности Совета Федерации.

В 2002 году — в президиуме Государственного совета Российской Федерации, руководил рабочей группой по разработке основных принципов государственной политики в развитии банковской системы России.

20 августа 2003 Игорь Павлович Фархутдинов погиб при крушении вертолёта Ми-8 на Камчатке.