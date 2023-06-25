Юные футболисты команды «Сахалин» достойно провели матчи первенства ДФО

На стадионе «Спартак» состоялись матчи шестого тура первенства ДФО по футболу среди юношей до 16 и 18 лет. «Сахалин» встречался с командой «СКА-Хабаровск».

Первыми на поле вышли команды возрастной категории U-16. К очному поединку соперники подошли с разными спортивными показателями. Так хозяева поля в пяти матчах праздновали три победы, один поединок завершили в ничью и в одном испытали горечь поражения. Соотношение забитых и пропущенных 14-3. Хабаровчане провели на игру меньше и во всех добились виктории. Рамку соперников они поразили 15 раз и два раза доставали мяч из сетки своих ворот.

Дебют встречи был несколько обескураживающим для хозяев поля. Уже на 40-й секунде встречи армейцы провели быструю атаку по левому краю и едва не открыли счет в матче. Спортивная фортуна была на стороне островитян.

После этого неприятного момента хозяева поля перевели игру на половину соперника и планомерно стали искать брешь в обороне армейцев. Так к восьмой минуте встречи сахалинцы получили право на два угловых удара. Однако эти стандарты не позволили им создать даже малейшей угрозы у ворот гостей. Сдержав стартовый порыв хозяев поля, хабаровчане стали все чаще создавать опасные моменты у ворот «Сахалина».

На 11-й минуте матча наши защитники оставили одного в центре штрафной площади нападающего гостей Вячеслава Уйба, и тот с восьми метров вколотил мяч в сетку ворот — 0:1. Отыграться островитяне могли уже спустя минуту и притом дважды.

Вначале Тимур Друсолевич, обойдя защитника гостей, оказался один на один с вратарем, но в последний момент игрок хабаровчан смог в подкате выбить мяч на угловой. Спустя несколько секунд отличный пас получил Тимофей Савенков и, ворвавшись в штрафную площадь, не смог переиграть вратаря гостей, помешал ему это сделать защитник Александр Кокорников.

После этих моментов игра пошла на встречных курсах. И если хабаровчане, перейдя на половину поля хозяев поля, своими футбольными ребусами в штрафной островитян заставляли защиту последних трудиться в поте лица, чтобы не позволить гостям вновь праздновать успех в матче, то наши нападающие до конца первого тайма не смогли создать ни одного опасного момента у ворот армейцев. До перерыва, счет на табло не изменился.

Начало второго тайма было обескураживающим для островитян. На 43 минуте армейцы провели быструю атаку по левому краю и нападающий Кирилл Мордасов увеличивает счет в матче 0:2.

После пропущенного гола болельщики ждали от сахалинцев на поле искр, пламени, пожара, что заставило бы соперника дрогнуть и он начнет допускать ошибки в обороне.

Однако реальность превзошла самые дерзкие ожидания. Гости не стали «сушить» игру и играть на удержания счета, а настойчиво искали новую брешь в нашей обороне. На 63-й минуте одна из редких атак на ворота гостей позволила сахалинцам сократить счет в матче.

Тимофей Савенков пробил по воротам соперника с 25 метров и к этому был не готов голкипер Артем Балыков 1:2. После пропущенного гола армейцы не запаниковали и не стали выстраивать автобус на своей половине поля. Спустя пять минут Даниил Плетминцев довел счет до 1:3. Как не пытались наши юноши спасти игру, в этот день соперник был сильнее и по праву заслужил победу.

Спустя час на поле вышли футболисты группыU-18. До этого очного поединка наши юноши провели пять матчей. В трех праздновали победу, один поединок завершили мирным исходом и однажды покинули поле побежденными. Разница забитых и пропущенных 27-7.

Хабаровчане провели четыре встречи, две выиграли и столько же проиграли. Ворота соперника они поразили 22 раза и позволили в свои забит четыре мяча.

Первые минуты встречи показали, что оба коллектива настроены только на победу. «Сахалин» сразу пошел вперед и попытался сотворить быстрый гол. Соперник был готов к такому началу матча и довольно хладнокровно разрушал все атаки на подступах к своей штрафной площади. И все же островитяне добились своего уже на исходе шестой минуте встречи. Красивая многоходовка по центру поля и Нурсултан Кадырбеков, ворвавшись в штрафную площадь гостей, с десяти метров «упаковал» мяч в нижний правый от вратаря угол ворот — 1:0.

После забитого гола «Сахалин» попытался закрепить свой успех в матче. Кирилл Нестеров, Нурсултан Кадырбеков, Богдан Данилин, Андрей Савин, Герман Шрейдер в прямом смысле слова затерзали защиту соперника.

Опасных моментов было создано столько, что их количества хватило бы на две три игры. Однако в отдельных случаях защитники хабаровчан не позволяли завершить атаку голом, в других отлично свои ворота защищал Максим Шуляковский.

Гол что называется назревал, но пришел он оттуда, откуда не ждали. Быструю атаку «Сахалина» на 28- й минуте по левому краю соперник прервал, отправив мяч в аут. До ворот было метро тридцать пять. Герман Шрейдер смог добросить мяч до центра штрафной соперника. Защитник армейцев Николай Кураленя пытался головой выбить мяч за линию поля, но тот предательски опустился в ворота 2:0.

Поведя в счете в два мяча, островитяне несколько успокоились и тут же поплатились за это. Начав с центра поля, гости провели быструю атаку по левому краю, и Дмитрий Гончарук сократил счет в матче до минимума 2:1.

Начало второго тайма было за островитянами, они вели игру уверенно, что называется, по-хозяйски. Создали несколько опасных моментов. И вот тут необходимо отметить вратаря «СКА-Хабаровск» Максима Шуляковского, который не позволил хозяевам поля увеличить счет в матче и оставил свою команду в игре.

Армейцы произвели приятное впечатление, они не только выдержали сильнейший прессинг хозяев поля, но и к 70 минуте встречи перешли на половину соперника. Как не пытались наши парни отстоять свои ворота вне прикосновенности, но на 77 минуте вновь отличился Николай Кураленя. На этот раз защитник хабаровчанин отправил мяч в ворота сахалинцев 2:2.

Гости постарались дожать хозяев поля. Чувствовалось, что сахалинцы подсели и не всегда успевают за быстрыми нападающими гостей. И тогда, главный тренер «Сахалина» Олег Сидоренко делает замены. На 81 минуте вместо Кирилла Ю на поле вышел Андрей Глушко. На 87 минуте Андрея Савина заменил Александр Ромоданов. Спустя всего три минуты, Александр Ромоданов смог отправить мяч в правую от вратаря хабаровчан девятку — 3:2.

Концовка встречи получилась очень нервной. Армейцы пытались спасти матч, сахалинцы не упустить викторию. К чести островитян они справились с этой задачей.

Игорь КАРПУК.

Фото автора.