Играть с настроем на победу. Тогда можно сотворить спортивное чудо

Отличные эйсы

Вот и стал достоянием истории очередной чемпионат России по волейболу среди женских команд в высшей лиге «Б». В заключительный день соревнований «Сахалин» в поединке по-спортивному драматичном одержал победу над волейболистками из Рязани и завоевал бронзовые медали первенства.

Финал первенства проводился в Южно-Сахалинске с 19 по 24 апреля. Участвовали ставшие сильнейшими на предварительном этапе команды: ВК «Муром», «Италмас-ИжГТУ» (Ижевск), «Сахалин», «Рязань-РГУ», «Северянка-2» (Череповец) и «Олимп» (Новосибирская область).

Как уже сообщал «Советский Сахалин», «Сахалин» в первой игре уступил «Италмасу-ИжГТУ» (1:3), затем «Мурому» (2:3). Затем последовали две победы – над «Олимпом» (3:0) и «Северянкой-2» (3:2).

На островной земле «Северянка-2» показала отличный волейбол. Вначале ею был повержен «Италмас-ИжГТУ» (3:2), а затем дружина из Череповца едва не сотворила главную сенсацию, уступив в пятом сете «Мурому» 14:16, ведя по ходу партии 14:11.

Все это говорило о том, что нашу дружину ждет очень серьезный соперник, который сохранял отличные шансы в борьбе за бронзовые медали. Первая же партия показала, что гости из Череповца настроились в этом матче только на викторию. Команда показала отличную игру в защите и хороша была в атаке, как следствие «Сахалин» был повержен в первой партии со счетом 25:20.

Во втором сете, ведя в счете 21:14, наша команда позволила «Северянке» сократить этот разрыв до критического – 24:22. К чести островитянок, они смогли довести партию до победного конца – 25:22 и 1:1 в матче.

В третьей партии вновь гости смогли навязать «Сахалину» свой рисунок игры и склонить чашу весов в свою пользу – 25:18 и 2:1.

Островные волейболистки в четвертом сете заиграли так, что соперник дрогнул. Тон в игре задавала наш ветеран Олеся Шаравская. Отлично действовали Татьяна Салтыкова, Лолита Саяпина. Победа в партии 25:19 и 2:2 в матче. На тай-брейке господствовала наша дружина. Олеся Шаравская творила просто чудеса на площадке и именно она поставила жирную точку в этой партии. Отличным эйсом она принесла победу в партии 15:5 и в матче 3:2.

В заключительный день соревнований «Сахалин» мог даже проиграть «Рязани» со счетом 2:3 и при этом подняться на третью ступеньку пьедестала почета. В свою очередь, наши соперники, чтобы завоевать бронзовые медали, должны были обыгрывать островитянок со счетом 3:0 или 3:1. Для обеих команд задачи стояли очень сложные.

Дебют первой партии у наших девушек не получился. Несмотря на то, что на площадке был сильнейший состав «Сахалина» (Олеся Шаравская, Анна Черницова, Алиса Шишкина, Мария Сенишина, Екатерина Мурзинцева, Татьяна Салтыкова), игра у команды, что называется, не шла.

Провалы на приеме мяча, нерезультативные атаки – все это привело к тому, что «Рязань» повела в счете – 6:2. Но островитянки, не запаниковали, смогли успокоиться и постепенно выровнять игру, стали набирать очки – 7:4, 9:6, 10:8, 13:11, 14:14. Дальше больше – 14:16, 17:19, 18:20, 19:21, 21:24.

Последнее слово в этой партии было за ветераном команды Олесей Шаравской – 21:25.

Во второй партии решалась судьба бронзовых медалей первенства. Выигрывает этот сет «Рязань» – и команда сохраняет отличные шансы на то, чтобы вернуться домой с медалями. Побеждает «Сахалин» – и гостям уже ничего не светит даже в случае победы в матче.

Партия сложилась настолько драматичной, что в полном объеме передать атмосферу, творившуюся в волейбольном центре, просто нереально. Начал «Сахалин» отлично.

Довольно легко команда повела в счете – 1:5. Соперник не собирался сдаваться и также легко сравнял счет – 6:6. Затем повел себя по-спортивному дерзко на площадке. Практически каждый розыгрыш заканчивался в их пользу, и вот на табло уже горит – 12:9, 14:9, 16:9, 17:11.

«Сахалин» борется – 17:12. И тут вовремя делает эйс на подаче Александра Дмитриева – 17:13. Сахалинки «проснулись» и заиграли в свою игру – 19:17. «Рязань» не собирается отдавать партию и вновь увеличивает разрыв в счете – 23:19, 24:20. На душе заскребли кошки не только у тренера «Сахалина», но и всей островной торсиды.

Однако сахалинки смогли сотворить спортивное чудо. Вначале сравняли счет – 24:24. Затем еще дважды ушли от поражения при счете – 25:24 и 26:25. Победную точку в партии эйсом поставила Татьяна Салтыкова – 26:28 и 0:2 в нашу пользу. Победа в этой партии гарантировала «Сахалину» бронзовые медали первенства.

Заключительная третья партия была не менее драматичной, чем вторая. Соперник, потеряв все шансы на медали, горел желанием на прощание громко хлопнуть дверью и отпраздновать общую победу в этом матче. Об этом говорит счет по ходу партии – 4:3, 10:8, 11:8.

Сахалинки тоже были не против подарить своим болельщикам красивую победу. Сначала они, преодолев усталость, сравняли счет – 13:13, 16:16, а затем вышли вперед 16:18. «Рязань» продолжает сражаться – 20:19, 21:20. Наши не сдаются и вновь выходят вперед – 21:23. И все же в этот день спортивные боги были на стороне сильнейших – 25:27 и 0:3 в матче в пользу «Сахалина».

В итоговом протоколе на первом месте расположился «Муром», пройдя финальный турнир без поражений. Второе место у «Италмаса-ИжГТУ». Замкнула тройку сильнейших сахалинская дружина.

– Впервые за долгое время завоевали медали. Очень рады и очень устали. Начало сезона провели без ошибок. Удалось побить рекорд и завершить предварительный этап без поражений. Затем были финальные туры.

Объективно мы не смогли сыграть на 100 процентов в Муроме. Затем это перешло и на Сахалин. Но я думаю, болельщики остались довольны домашним туром. А наградой команде стали бронзовые медали. Сейчас эмоций уже нет. Хочется отдохнуть, – подвел итог сезона главный тренер «Сахалина» Олег Ляпугин.

Отыграться не успели

23 апреля были сыграны матчи четвертого тура первенства России по футболу среди команд ФНЛ-2 (группа 3 «Б»). «Сахалин» в Обнинске противостоял местному «Кванту».

История соперничества команд насчитывала две игры. Обе состоялись в сезоне 2020 – 2021 года. Тогда «Сахалин» сыграл вничью (0:0) на выезде и проиграл дома (0:2).

Первый тайм прошел под диктовку хозяев поля. Они смогли забить гол в ворота «Сахалина». А вот у гостей, откровенно говоря, получалось немногое.

В перерыве гости произвели две замены, изменив тактическое построение, с чем сразу не смогли справиться футболисты «Кванта». И воспользовавшись ошибкой защитников, которые пытались выполнить искусственный офсайд, Иван Яковлев в красивом прыжке головой направил мяч в угол ворот – 1:1.

За десять минут до окончания матча «Квант» вновь вышел вперед (2:1), но вскоре Евгений Матрахов реализовал пенальти, опять сделав счет равным (2:2).

А под занавес гол-красавец со штрафного забил нападающий «Кванта» Алексей Феколкин. Времени на то, чтобы отыграться, у гостей уже не было. Итог – 3:2 в пользу «Кванта».

Поиграли мускулами

Чемпионат Дальневосточного федерального округа по бодибилдингу провели в Корсакове. Продемонстрировать мускулистое тело­сложение на соревнованиях приехали атлеты из Приморского и Хабаровского краев, а также Амурской и Сахалинской областей.

Сахалинские девушки и атлеты выставили очень достойную форму, но в этот раз лидерами стали представители Приморья. По итогам соревнований в категории «Фитнес-бикини» среди женщин ростом до 160 см лучшей стала Дарья Лаптева. В этой же категории до 166 см первое место у Виктории Савченко. Среди участниц до 169 см лидерскую позицию заняла Вероника Супонева, а среди девушек выше 169 см «золото» у Любови Ем, она же одержала победу в абсолютной категории «Фитнес-бикини».

Сильнейшими фит-мо­де­лями стали Валерия Манушина – выше 172 см и Ольга Спиридонова – до 172 см, спортсменка также стала первой в абсолютной категории «Фит-модель».

Выступление в абсолютной категории «Пляжный бодибилдинг» среди мужчин принесло победу Александру Берестеневу, а в абсолютной категории «Бодибилдинг» – Никите Рузайкину.

Среди фитнес-пар золотых медалей удостоились Ярослав Черкасов и Екатерина Тушкова.

А судьи кто?

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин подписал приказ «О присвоении квалификационной категории «Спортивный судья всероссийской категории». В числе прочих в документе упомянуты три островных специалиста.

Согласно этому приказу, квалификационная категория «Спортивный судья всероссийской категории» присвоена Самвелу Абрамяну (бокс), Антону Воротыляку и Ивану Чиванову (оба – легкая атлетика).

Подготовили Игорь КАРПУК и Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.