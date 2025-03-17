Игры Дальневосточной лиги КВН впервые пройдут на Сахалине

Губернатор Валерий Лимаренко встретился с представителями островной команды «Сделано на Сахалине». Темами диалога стали выступление региональной сборной в Сочи и развитие Дальневосточной лиги.

В этом году лиге присвоили статус «официальной экспериментальной телевизионной лиги КВН». Это событие стало историческим — за последние три десятилетия в России не создавалось подобных лиг. Дальневосточная лига КВН станет одной из 59 аккредитованных лиг в стране, проводящих игры КВН. Экспериментальная — это временный статус, который предоставляется на год. За это время лига должна доказать свою состоятельность и стать полноценной телевизионной лигой. Это своеобразный кредит доверия, который необходимо оправдать.

– Мы планируем провести большой фестиваль. Соберутся около 10 – 20 сахалинских команд и 20 – 30 команд со всего Дальнего Востока. После квалификации из этих 50 команд останется порядка 20 для двух дней телевизионной съёмки. Проведём съёмку и сформируем две лиги — Дальневосточную и Сахалинскую. Этапы Сахалинской лиги будут проводиться в районах Сахалинской области, а Дальневосточной — в Южно-Сахалинске. Их смогут увидеть жители, — рассказал Артур Туманян, продюсер телевизионной Первой лиги КВН и Кубка Дальнего Востока «КВН на Сахалине».

Региональная команда «Сделано на Сахалине» ставит перед собой амбициозные задачи на этот год. Главная из них — участие в финале Премьер-лиги КВН. Кроме того, весёлые и находчивые будут участвовать в проекте «Лига городов» на телеканале ТНТ, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Ещё одно направление — участие в спецпроектах Высшей лиги КВН. В прошлом году Сахалин уже принимал один из таких проектов — Летний кубок. В этом году островная команда намерена пройти квалификацию на спецпроект Высшей лиги КВН — «Голосящий КиВиН» в Калининградской области. Это один из самых рейтинговых проектов КВН, где собираются лучшие команды страны. Участие в нём даёт возможность кавээнщикам попасть в эфир на Первом канале и ярко заявить о себе на федеральном уровне. В этом году островная команда ставит задачу получить два эфира на Первом канале и три — на ТНТ.

Юмористическое направление развивается и в муниципалитетах региона. Так, в Углегорске планируют создать студенческую лигу и провести фестиваль с привлечением команды из СахГУ и команды «Строители Шанхая». Кроме того, в прошлом году команда КВН «Сделано на Сахалине» проводила мастер-классы для жителей по сценическому мастерству: как писать шутки, как держать себя на сцене. В 2025 году кавээнщики отправятся в районы с новыми лекциями и мастер-классами для тех, кто уже участвует или только планирует принять участие в командах.

– КВН — это вклад в то, чтобы молодёжь оставалась здесь, видела возможности и гордилась своим краем. Первая за 30 лет телевизионная лига создаётся именно у нас. Наш остров становится точкой притяжения талантов, здесь рождаются команды, которые заявляют о себе на федеральном уровне. Каждый школьник или студент должен знать: его творчество может выйти далеко за пределы региона, — отметил в ходе разговора с кавээнщиками губернатор Валерий Лимаренко.

По национальному проекту «Молодёжь и дети» на Сахалине также будет запущена детская лига КВН. В этом году запланировано провести региональные игры до квалификации команд на фестиваль в Анапе — главное событие для детских команд КВН. Для юных юмористов в районах старшие наставники проведут мастер-классы. Глава региона поддержал идею привлечения молодёжи к юмористическим проектам и фестивалям.

Ирина НОВИКОВА.

Фото: Правительство Сахалинской области.