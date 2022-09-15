Их объединила любовь к фотографиям. Около 300 работ прислали на выставку сахалинцы

В арт-резиденции «Маяк» в Южно-Сахалинске открылась фотовыставка «Сахалин глазами молодежи». В первый день, чтобы удивить гостей, организаторы использовали элемент неожиданности.

При свете фоторабот не видно, только надписи с именем и фамилией автора. А вот при отключенных прожекторах зал преобразился и удивил посетителей прекрасными фотографиями.

Гости увидели пейзажи волшебной сахалинской природы, портреты людей и животных, морские глубины и звездное небо, мрачный лес и солнечный пляж. Также как и участники, фотографии очень разные. Но в этом их прелесть.

— Из присланных на конкурс работ комиссия выбрала 30 лучших, — рассказала организатор Александра Высоцкая. — И каждый желающий может их посмотреть до 26 сентября. До этого срока в группе во ВКонтакте «Арт-резиденция Маяк» можно проголосовать за понравившуюся картину. А 30 сентября по итогам голосования мы наградим трех призеров.

На выставке собрались очень разные авторы: воспитательница детского сада из Смирных Екатерина Жук, десятиклассник из Курильска Владислав Коваленко, юрисконсульт из Холмска Анна Крапоткина, член союза Фотохудожников России из Углегорска Алексей Жвалик, детский врач-психиатр из Южно-Сахалинска Дмитрий Мухамедзянов, студент педагогического факультета из Тымовского Роман Воробьев и другие.

— Я педагог дополнительного образования-хореограф, — рассказала Екатерина Жук. — Работаю в детском саду «Островок». Очень люблю детей и занятия с ними. Фотография уже много лет мое хобби, занимаюсь ей для души. Когда узнала о конкурсе, решила в нем поучаствовать. Надеюсь на призовое место.

Дарина ДЕРЕВЯГИНА.