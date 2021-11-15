Их стихия – большая вода. Рекорды и проекты сахалинских пловцов

Сахалинская региональная общественная спортивная организация федерации холодового плавания существует всего год, но сумела сплотить энтузиастов этого вида спорта и провести несколько запоминающихся мероприятий, в том числе международного уровня.

В августе этого года вместе с представителями нескольких стран был проведен заплыв по пути знаменитого французского мореплавателя Лаперуза – от Монерона (еще одно французское название на карте Сахалина) до Невельска протяженностью 75 км. В мероприятии принимал участие потомок мореплавателя.

– Жан Мари Пестель де Лаперуз руководит ассоциацией любителей этого спорта во Франции. На Сахалин приехал вместе с подругой – испанской чемпионкой мира Викторией Ортиз, – рассказывает президент сахалинской федерации Александр Разуваев. – Человек, унаследовавший гены великого мореплавателя, не может жить без воды. Рано утром перед стартом в 6 часов он уже плавает. Очень вежливый, веселый, приятный в общении человек. Кстати, он хотя и не говорит по-русски, но хорошо понимает.

Александр с удовольствием вновь и вновь просматривает видеосъемку этих событий и не скрывает эмоций.

– Под тобой бездна, становится очень страшно. Чувствуешь себя песчинкой во власти стихии. Забываешь, что страхуют товарищи. В то же время охватывает радость от единения с природой и от того, что ты отважился на этот эксперимент, – делится своими ощущениями от плавания в открытом море Александр.

Мне в связи с этим вспомнились строки из «Римского дневника» Вячеслава Иванова: «…Простор предощущенье Бога и вечной дали бирюза…».

– На завершающем этапе заплыва, когда уже были видны встречающие на берегу, сильный отлив долго не давал выйти пловцам на берег, – вспоминает Александр. – Это событие навсегда останется в истории Сахалина. Зарубежные гости влюбились в Сахалин и собираются приехать к нам вновь вместе со своими друзьями.

Испанская спортсменка, участвовавшая в заплыве от Монерона до Невельска, прислала из своей теплой страны фото с признаниями в любви к нашим островам. Она запечатлена там вместе со своими подругами, держащими знамя Испании. А Виктория раскрыла флаг сахалинского города, который увезла с собой на память. Пока она тренируется в ванне, которую наполняет льдом из холодильника. Впрочем, в летнее время таким образом закаляют себя многие любители этого вида спорта.

– Сейчас работаем над организацией в июле 2022 года заплыва от мыса Насаппу на Хоккайдо до сахалинского мыса Крильон (снова французский след), – делится планами наш собеседник. – В нем будут участвовать представители ряда европейских стран, а также японцы и, конечно, россияне. Всего полсотни человек. В переговорах с японской стороной участвует правительство нашего региона. Надеемся, что мероприятие станет ежегодным.

Есть задумка создать на Сахалине научный центр, который будет изучать влияние холода на здоровье и поведение человека, и закупить для этого необходимое оборудование.

Кроме того, спортсмены хотят построить собственную спортивную базу на морском побережье для тренировок с инструкторами и проводить соревнования. Остров подходит для этой цели наилучшим образом.

Мечтают сахалинцы переплыть Ла-Манш и осуществить другие масштабные проекты.

– Амбиции зашкаливают, – признается Александр. – Я уверен, мы добьемся поставленных целей, потому что члены нашей команды не только рекордсмены, занесенные в Книгу рекордов России, но и прекрасные организаторы, энергии которых можно только позавидовать. Например, Александр Брылин – руководитель ассоциации «Аквайс-спорт» Амурской области и второй мой заместитель Светлана Костицына из Корсакова.

– Главная наша цель, помимо развития спорта, – показать россиянам насколько прекрасен Сахалин, чтобы они чаще приезжали к нам в гости, – говорит президент организации Александр Разуваев.

Даниил ПАНКСТЬЯНОВ.

P. S. Сахалинцы завоевали 6 золотых, 11 серебряных и 4 бронзовые медали на Осеннем чемпионате России, 1-ом этапе открытого Кубка России и 5-ом Кубке Тихого океана по зимнему плаванию «Владивосток-2021». Соревнования прошли с 4 по 7 ноября. Сейчас спортсмены готовятся к чемпионату мира по ледяному плаванию в Польше и чемпионату мира по зимнему плаванию «Карелия-2022». В Петрозаводске пройдет и чемпионат России по этому виду спорта.