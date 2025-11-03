II Дальневосточный фестиваль восточных видов единоборств на призы губернатора Сахалинской области прошел в Южно-Сахалинске

В Центре единоборств собралось более 250 спортсменов из Хабаровского, Камчатского, Приморского краёв и Сахалинской области.

В программу фестиваля вошли три дисциплины: тхэквондо (ВТФ), каратэ и ссирым — традиционная корейская борьба, сообщила пресс-служба минспорта региона.

С приветственными словами к участникам и зрителям обратились заместитель министра спорта Сахалинской области Светлана Васильевна Ходюш и президент региональной общественной организации «Сахалинские корейцы» Пак Сун Ок, подчеркнувшие важность проведения подобных мероприятий для популяризации спорта и культурного обмена между регионами.

В каратэ победителями стали Варвара Томина, Фёдор Прилепский, Руслана Акимова, Алексей Бирюков, Кира Мышева, Всеволод Масло, Иван Никонов, Артём Горбатюк, Арина Авакян, Игорь Бирюков, Андрей Сайто, Арсений Рязанов, Наталья Ражева, Кирилл Рим, Мирон Гуляев.

В тхэквондо (ВТФ) золотые награды завоевали Роман Качур, Денис Гон, Даниэль Чыйбылов, Георгий Матвеенко, Денис Мун, Аида Ефимова, Александр Ри, Павел Тюгин, Татьяна Воропай, Артём Ким, Алина Цой, Юлия Ким, Алексей Мамонтов, Кирилл Ваганов, Малика Качан, Дмитрий Пушкарёв, Роман Захаров, Даниил Серебрюхов, Иван Радыгин, Милана Тимофеева, Екатерина Бычкова, Цветана Петрова, Виктория Эм, Софья Вродливец, Вера Шмакова.

Лидерами соревнований по ссирым стали Нусуб Мекенов, Суннатулло Одилов, Алексей Хиль, Ярослав Желонкин, Владимир Приходько, Александр Конекава, Карина Кожевникова и Кирилл Чун.