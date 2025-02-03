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Имена, которые нельзя забыть: жителей Охи призывают помочь в создании полного списка фронтовиков

Охинцев приглашают пополнить список героев.

После завершения масштабной реконструкции обелиска, установленного в честь 40-летия освобождения Сахалинской области от японских милитаристов, многие горожане обратили внимание на отсутствие стелы с именами воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Таблички в скором времени вернут в обновлённом виде, с исправленными неточностями.

Сейчас в списке около 400 имён. Его можно посмотреть на сайте «Сахалинского нефтяника».

Если не нашли в списке имени своего родственника, ушедшего на фронт из Охинского района, отправьте информацию о нём на e-mail sirius.66@mail.ru с пометкой «Воин-охинец». После сверки данных с архивами министерства обороны РФ имя будет внесено в список погибших воинов.

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