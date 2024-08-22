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Имена заслуженных людей увековечили в карьерной технике

В честь Сергея Дружинина – ветерана угольной промышленности, полного кавалера знака «Шахтёрская слава» – назвали экскаватор на Солнцевском разрезе.

Руководство предприятия решило так увековечить память человека, много сделавшего для развития угледобычи.

А карьерный самосвал БелАЗ теперь носит имя русского исследователя Николая Рудановского – именно он в середине XIX века открыл на Сахалине три крупных месторождения.

Сейчас на разрезе в общей сложности восемь именных машин и два экскаватора.

Подобная традиция родилась несколько лет назад. Имянаречение приурочивают к Дню Победы и Дню шахтёра.

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