Имена заслуженных людей увековечили в карьерной технике

В честь Сергея Дружинина – ветерана угольной промышленности, полного кавалера знака «Шахтёрская слава» – назвали экскаватор на Солнцевском разрезе.

Руководство предприятия решило так увековечить память человека, много сделавшего для развития угледобычи.

А карьерный самосвал БелАЗ теперь носит имя русского исследователя Николая Рудановского – именно он в середине XIX века открыл на Сахалине три крупных месторождения.

Сейчас на разрезе в общей сложности восемь именных машин и два экскаватора.

Подобная традиция родилась несколько лет назад. Имянаречение приурочивают к Дню Победы и Дню шахтёра.