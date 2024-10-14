Именами заслуженных людей названа карьерная единица на Солнцевском угольном разрезе

На Солнцевском угольном разрезе несколько лет назад родилась традиция увековечивать в карьерной технике имена заслуженных людей. Имянаречение приурочивают ко Дню Победы и Дню шахтёра. Сейчас на разрезе восемь именных самосвалов и два экскаватора.

Недавно в честь русского исследователя Николая Рудановского, открывшего в середине XIX века на Сахалине три крупных месторождения, назвали карьерный самосвал БелАЗ грузо­подъём­ностью 220 тонн. А гигантский экскаватор теперь носит имя ветерана угольной отрасли, полного кавалера знака «Шахтёрская слава» Сергея Дружинина.

Мне удалось познакомиться Сергеем Дружининым. Более 40 лет проработал он машинистом экскаватора. Сейчас ему 71 год. Я с восхищением наблюдал, как он, несмотря на солидный возраст, быстро взобрался по лестнице на высоту в несколько этажей и сел за рычаги управления современного экскаватора, носящего его имя. Объём ковша составляет 22 куб. А весит машина почти 400 тонн.

– Эх, если бы в наше время была бы такая мощная техника, мы бы могли давать людям больше угля, – посетовал пенсионер, нехотя вылезая из кабины.

Дарья Кораблёва – представительница семейной династии. Папа – Виктор Кораблёв 35 лет проработал в шахтах «Ударновская» и «Углегорская». Когда она видит БелАЗ, на котором написано имя деда, почётного работника угольной промышленности Анатолия Кораблёва, её сердце переполняется гордостью. Поэтому, если спрашивают, не её ли это родственник, она с удовольствием отвечает «да».

– Щедрый, внимательный, молчаливый, если говорил, то только по делу. Таким я запомнила Анатолия Григорьевича. На фронте он получил контузию и плохо слышал. Ветеран Великой Отечественной, орденоносец, дошедший до Берлина. Его имя присвоили самосвалу на День Победы. На церемонии мой отец очень был растроган этим событием. Очень жалею, что меня не было рядом с ним в этот день. Я горжусь всеми земляками, ветеранами, которые нас защищали и самоотверженно работали, – говорит Дарья Кораблёва.

В горном техникуме Шахтёрска можно получить профессии, которые хорошо оплачиваются, с гарантированным трудоустройством. Предприятиям нужны кадры. С этого учебного года в учебном заведении ввели новую востребованную специальность ремонтника горного оборудования и получили федеральный грант на закупку современного оборудования для обучения и капитальный ремонт мастерских. В общей сложности с учётом софинансирования проекта правительством области и бизнеса будет выделено 157 млн руб.

Значимость чёрного золота для района отражается в самом его названии и гербе со скрещёнными шахтёрскими молотками. Большая часть углегорцев так или иначе связана с угольной отраслью, а налоги подпитывают в том числе и местный бюджет. «Солнечный камень», как ещё называют уголь, по-прежнему важен и для всей области, несмотря на проводимую газификацию.

Колонизация Сахалина началась с разработки угля, в котором остро нуждался российский Дальний Восток. Особенно Тихоокеанский флот. Во времена японского владычества в Углегорском районе было почти полсотни действующих и проектируемых шахт. В советское время угольная отрасль активно развивалась, пока не наступила перестройка. Предприятиям приходилось выживать, как и всей стране, хотя углегорский уголь был востребован даже за рубежом. Его отправляли в Японию и Китай. Ныне он по-прежнему пользуется спросом в странах АТР.

В настоящее время добыча проводится только открытым способом. Считается, что подземные работы слишком рискованны и затратны. На Солнцевском разрезе, самом крупном на острове, добывается львиная доля угля всей Сахалинской области. Площадь месторождения 100 кв. км, подтверждённые запасы – несколько сотен миллионов тонн.

В угольной промышленности не только хорошо работают, но и умеют отдыхать. Неоднократно на День шахтёра в Углегорском районе проходили мировые чемпионаты скоростного поедания тормозков (еда, которую берут с собой на работу). В одном из угольных районов шахтёры не хотели «тормозить», поэтому переименовали такой набор продуктов в «прогресс». Впрочем, это дело вкуса. Денежные призы за победу были ну очень солидные! Хватило бы затариться продуктами на несколько месяцев вперёд.

В этом году в Шахтёрске на праздновании Дня шахтёра, на мой взгляд, были более здоровые состязания. Спортсмены «спустились» в «Шахтёрский забой» – так назвали экстремальный забег с препятствиями. Победители получили денежные призы в командном и индивидуальном зачётах.

Зрители оценили выступление музыкальных групп из Москвы и Владивостока, столичных акробатов «Bankai Show», которые показывали своё мастерство на Олимпиаде в Сочи и велошоу.

Развлечения были на любой вкус: аттракционы, квесты, мастер-классы. Впервые в Шахтёрск приехал киномобиль с бесплатными показами фильмов.

После такой разгрузки шахтёры с хорошим настроением направляются на работу.

Сергей НИКОЛАЕВ.