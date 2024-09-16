Именины-сентябрины. Областная столица отметила 142-ю годовщину

Даже денёк по этому поводу выдался тёплым, солнечным и праздничным. Парк культуры и отдыха имени Юрия Гагарина с прилегающей к нему преображённой набережной стали эпицентром торжества. Ярких красок ему добавил и корейский национальный праздник урожая «Чусок».

По прикидкам организаторов, не менее 30 тысяч горожан и гостей города разделили радость этих событий. На стадионе «Космос» публику «зажигали» лучшие танцевальные коллективы, здесь проходили семейные состязания, конкурсы и игры.

У озера Верхнее народ наблюдал за парусной регатой и виражами гидроциклов, болел за сапбордистов, оседлавших специальные доски с веслом и устроивших заплыв на скорость.

Возле музыкального фонтана выступали творческие коллективы, работала выставка народного творчества. Здесь можно было оценить красоту национальных костюмов, пройти мастер-классы по приготовлению блюд национальной кухни. Ведь не зря организаторы городского праздника привезли для засолки 700 кг пекинской капусты!

В итоге 200 участников мастер-класса приготовили почти тонну кимчи. И вот что примечательно – к этому действу лично руки приложил мэр островной столицы Сергей Надсадин, знающий толк в полезном остреньком блюде.

На набережную реки Рогатки народ стремился не только для того, чтобы полюбоваться красотой её преображения, но и увидеть «Царь-букет».

По традиции южносахалинцы участвуют в его создании. Вот и на этот раз они принесли на экспозиционную площадку цветы, выращенные в дар городу своими руками. Из этих букетов и композиций, как из пазлов, и сложился яркий образ флористического «царя».

Шедевры русской и зарубежной классики звучали под синим небом в исполнении южно-сахалинского симфонического оркестра под управлением художественного руководителя, главного дирижёра Тиграна Ахназаряна.

Двойной праздник в этот день был у трёх наших земляков, которым присвоили звание «Почётный гражданин г. Южно-Сахалинска». Это: Янина Гимро – известный музыкальный педагог ДМШ-1, талантливый вокалист, организатор и руководитель фестивалей и творческих проектов; Гвон Су Ен – директор ООО «Остов», возводящего в районах области социально значимые объекты, и Владимир Винокуренков – известный в регионе тренер-преподаватель ДЮСШ по плаванию, мастер спорта СССР, создатель областной спортивной федерации плавания. Он подготовил 12 мастеров спорта и более 100 кандидатов в мастера спорта.

Вечером того же дня горожан порадовали выступления сахалинских воспитанников академии Ларисы Долиной, а также звёзд российской эстрады Дениса Клявера и Клавы Кока.

В общем, впечатлений у детей и взрослых столько, что их хватит до следующего дня рождения Южного!

Людмила Николаева.

Фото Георгия РУМЯНЦЕВА.

КСТАТИ

14 сентября 159-летие города отметили жители Невельска. А торжества в Углегорске были посвящены 78-летию города (с 1905 по 1946 годы этот населённый пункт назывался Эсутору).