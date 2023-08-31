Имя им – Победители. 3 сентября страна отметит 78-ю годовщину Победы над японскими милитаристами и окончания Второй мировой войны

Советско-японская война была стремительной – меньше месяца, но в жестоких боях она собрала кровавую жатву. Две тысячи советских солдат и офицеров отдали свои жизни ради мирного будущего островной земли.

Под натиском Красной Армии мощная Квантунская армия капитулировала. Общая численность пленных на островах составила 50 тыс. человек.

Почти два миллиона советских участников разгрома врага были отмечены медалью «За победу над Японией». Высокого звания Героя Советского Союза удостоены Леонид Смирных, Антон Буюклы, Степан Савушкин, Николай Вилков, Петр Ильичёв (все – посмертно), а также Алексей Гнечко, Василий Кот, Пётр Шутов, Дмитрий Пономарёв, Василий Сигов, Григорий Светецкий, Сергей Юдин, Павел Сидоров и Тимофей Почтарёв. Их имена вошли в историю наряду с именами миллионов фронтовиков из «Бессмертного полка» страны.

Шествие, концерт, фейерверк

Утром 3 сентября в Южно-Сахалинске пройдёт шествие с участием юнармейцев, кадетов и казачат. Торжественным и красивым будет ритуал возложения венков и цветов к мемориалу павшим героям и Вечному огню на площади Славы.

Особое настроение участникам исторического праздника создаст военный духовой оркестр Южно-Сахалинского гарнизона. А в 20.00 на площади Победы областного центра музыкальную эстафету примет духовой оркестр Восточного военного округа из Хабаровска. По окончании концерта – праздничный фейерверк. По традиции городской парк культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина станет местом интересных праздничных событий.

Митингами, концертами, выставками годовщину Дня Победы отметят все муниципалитеты области.