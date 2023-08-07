Имя им – Победители. Как «Советский Сахалин» вернул имя героя из забвения

15 октября 1947 года поселок Китакодзава, находящийся на берегу Татарского пролива, переименован в поселок городского типа Тельновский – в честь 33-летнего офицера И. Н. Тельнова, погибшего здесь 8 августа 1945 года в бою с японцами.

Сейчас история подвига капитана Ивана Тельнова уже изучена. С некоторыми вариациями ее можно найти в ряде печатных и электронных ресурсов. Но после двух послевоенных десятилетий эта боевая страничка островной летописи была позабыта.

Вернула из забвения имя героя газета «Советский Сахалин» в 1964 году.

Капитан Иван Тельнов

Началось все с письма из Новосибирска от Г. Н. Тельнова. Он спрашивал: «На Сахалине, на берегу Татарского пролива, в нескольких километрах к югу от Лесогорска есть большой горняцкий поселок Тельновский. Не в честь ли моего брата назван этот поселок? О существовании поселка я узнал из газет. У меня был брат, который служил на Сахалине и в 1945 году погиб. Служил он в морской авиации. Возможно, вы что-нибудь сможете мне сообщить …».

С этим письмом редакция познакомила сахалинских краеведов. Но никто не мог сказать, как звали героя, погибшего при освобождении Южного Сахалина, имя которого дали горняцкому поселку. Работники архива отыскали документ, который позволил узнать только воинское звание Тельнова. Он был капитаном. Одни очевидцы подвига говорили, что Тельнов служил в погранвойсках, другие – что он командовал «морскими охотниками»…

Тогда журналисты обратились к председателю президиума Сахалинского отдела Географического общества СССР Алексею Рыжкову. Он провел целое расследование – выехал в Александровск, где в годы войны, правда, не очень долго, жил Тельнов, и начал поиски людей, с которыми мог встречаться герой.

В Александровском горсобесе Рыжкову посоветовали: побеседуйте с Виктором Михайловичем Панковым, директором комбината бытового обслуживания. Он на Сахалине старожил, а в годы войны был в армии.

– Вас интересует капитан Тельнов? – переспросил Панков Рыжкова. – Как же, знал, отлично знал. Я в сорок пятом был старшиной подразделения опергруппы Тихоокеанского флота, а Тельнов служил у нас оперативным офицером. Он летчик, участник боев на западе, награжден орденом Отечественной войны. Но потом из-за болезни был отчислен из авиации. Это был очень смелый и решительный человек, хороший товарищ. В те годы я увлекался фотографией, и Тельнов запечатлен у меня на нескольких снимках.

Виктор Михайлович с увлечением рассказал о совместной службе.

– Мне не пришлось участвовать вместе с Тельновым в боях, но фамилии очевидцев его гибели могу назвать. У капитана служил ординарцем, а позднее работал машинистом на шахте «Долинская» Василий Мельников.

До последней минуты его жизни не расставался с Тельновым офицер Мамаев, который после войны служил в Корсаковском военно-морском гарнизоне, и офицер Гуров из Южно-Сахалинского гарнизона. Жена отважного офицера в августе 1945 года находилась в Хабаровске. Здесь она и получила трагическое извещение и уже больше в Александровск не возвращалась.

Из товарищей, близко знавших Тельнова, Алексею Рыжкову удалось найти Николая Никифоровича Лагутина. Он работал вместе с Панковым, руководил отделом технического контроля комбината. Николай Никифорович и рассказал о последнем бое капитана Тельнова.

К сожалению, имя и отчество Тельнова сослуживцы не помнили. Но Виктор Панков передал Алексею Рыжкову несколько фотографий героя.

Одну из фотографий редакция направила в Новосибирск. И вскоре от Григория Тельнова пришло письмо: «Да, это мой брат, Иван Никитич». И рассказал о семье. Кроме Ивана в Великой Отечественной участвовали еще четыре брата. Вернулись домой только двое.

Григорий Тельнов очень благодарен сахалинцам, что они помнят его брата Ивана, героя боев на острове.

Рассказ Алексея Рыжкова о поиске сослуживцев героя и фотография капитана были опубликованы в «Советском Сахалине» 14 апреля 1964 года под названием «Именем героя».

Первый бой

Освобождение Южного Сахалина от японских милитаристов началось 8 августа 1945 года с рейда десантной группы по западному побережью острова.

Накануне войны с Японией из Александровска в Пильво была переброшена на катерах группа пограничников (около 30 человек) под командованием капитана Супрунова. К ней был прикомандирован командир разведотряда морского пункта связи № 2 Тихоокеанского флота капитан Иван Тельнов.

Ранним утром 8 августа группа перешла границу у японского поселка Амбецу, сняла часовых и занялась разведкой местности. Капитан Тельнов шел впереди и помечал на планшете основные ориентиры.

Амбецу советские люди на Северном Сахалине знали хорошо. Здесь у японцев была пограничная застава. Отсюда они устраивали провокации против наших рыбаков. На быстроходных катерах ночью с потушенными огнями подкрадывались к советским кунгасам, с которых ловили сельдь и иваси, и тащили их в свое логово якобы за нарушение границы.

Недалеко от Амбецу, на 50-й параллели, в 12 – 15 км от берега моря, располагался японский пост Кире. Десантникам была поставлена задача уничтожить его и склады боеприпасов.

Пограничники разделились на две группы. Одна отвлекала силы противника на себя, другая пробивалась к посту через лесной массив. Второй группой командовал Иван Тельнов. Он был впереди, воодушевлял своим примером. Вражеские снайперы прятались на деревьях. По их сигналу открывали стрельбу пулеметчики, укрывшиеся под кучами валежника. Но отряд продвигался вперед. И уже на подступах к последнему опорному пункту пулеметная очередь срезала Тельнова. Но атака не захлебнулась. Пограничники с криком «Ура!» бросились вперед и забросали казарму, откуда велся огонь, гранатами. Пост Кире пал.

Капитан Тельнов получил 11 пулевых ранений, потерял много крови. И по дороге от границы к медсанбату скончался. Ему было 33 года.

Героя с воинскими почестями похоронили в Александровске.

Вячеслав ВЯЧИН.

P. S.

Иван Тельнов посмертно был награжден орденом Красной Звезды. Его именем названы поселок горняков в Углегорском районе, река Тельновка, гора Тельновская и перевал Тельновский. А поселок Амбецу получил имя Возвращение – в честь возвращения Родине Южного Сахалина.

Решением Сахалинского облисполкома от 9 марта 1971 года № 98 могила героя была поставлена на государственную охрану. В 2005-м году на могиле установлен новый памятник, изготовленный скульптором В. Чеботаревым.

P. P. S.

Население поселка Тельновский до 1992 года составляло более 5 тыс. человек. Шахта «Тельновская» давала работу жителям. Но все изменилось с закрытием шахты и массового переселения шахтеров. Ныне село Тельновское Углегорского района обезлюдело.