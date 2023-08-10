Имя им – Победители. Майор Тимофей Почтарёв: на острие атак

На долю Тимофея Почтарёва (в 1945-м ему было 32) выпало участие в трех войнах: советско-финской, Великой Отечественной и советско-японской. Он оборонял осажденный Ленинград, воевал на Балтийском, Черноморском и Тихоокеанском флотах.

Во время Курильской десантной операции офицера штаба береговой охраны Петропавловской военно-морской базы Почтарёва назначили командиром сводного батальона морской пехоты. 18 августа 1945-го его бойцы под прикрытием густого тумана благополучно высадились на Шумшу, который слыл неприступной крепостью. Захватив несколько прибрежных оборонительных сооружений противника, десантники стали смело продвигаться к высотам 165 и 171.

Подразделение захватило штаб японского батальона и принудило к капитуляции в несколько раз превосходившие силы врага. Во главе батальона майор Тимофей Почтарёв не раз ходил в атаку, был ранен, но остался в строю.

Текст наградного листа за подписью командующего Тихоокеанским флотом адмирала Ивана Юмашева дает более полное представление о личном боевом подвиге Почтарёва, достойного звания Героя Советского Союза:

«В первом броске десанта во главе батальона он первым выскочил на берег и, несмотря на темноту, организовал и привел в боевой порядок личный состав батальона, стремительным ударом прорвал первую линию обороны и вклинился в глубину вражеской обороны на 3 км.

В боях за командную высоту руководил группой, состоящей из батальона морской пехоты и армейского, захватил штаб японского батальона, отбил троекратные атаки японцев и высоту удержал. При последнем штурме высоты майор Почтарёв проявил исключительную самоотверженность. Поднимая армейский батальон в атаку, лично во весь рост первым во главе моряков ринулся в атаку, чем поднял дух пехоты и решил исход боя, заняв высоту».

14 сентября 1945-го за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с японскими милитаристами и проявленные при этом мужество и героизм майору присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В мирное время Тимофей Алексеевич окончил военно-морскую академию. В запас ушел в звании полковника. Местом жительства выбрал Сестрорецк Ленинградской области, где в одной из школ преподавал военное дело, оборудовал тир. В 1970-х вместе с учениками на улице Мосина посадил дуб. Сейчас это огромное дерево. Четыре года назад по инициативе жителей города возле «дуба Почтарёва» установили памятную табличку.

Жизненный путь героя завершился в 78 лет в Санкт-Петербурге, но имя его живет. Оно увековечено на Курилах в названии мыса острова Шумшу. Бюст Тимофея Алексеевича представлен в скульптурной композиции мемориала в Южно-Сахалинске. А на родине отважного воина, в белорусском городе Рогачев Гомельской области, на аллее Героев в Пионерском парке установлен памятный знак.

Людмила Артёмова.

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