Имя им – Победители. Петр Шутов: трём смертям не бывать

В музейно-мемориальном комплексе «Победа» областного центра одной из самых интересных является трехмерная экспозиция «Десант на Шумшу. Последний остров войны». Она зримо воссоздает события августа 1945-го. И, что особенно ценно, прототипами советских десантников для создателей экспозиции послужили реальные участники боев.

Один из них – майор Петр Шутов, заместитель командира 138-го стрелкового полка 101-й стрелковой дивизии 2-го Дальневосточного фронта.

18 августа 1945 года отряд захвата берега под его командованием, сломив ожесточенное сопротивление японцев, высадился на Шумшу в районе мыса Кокутан-саки и обеспечил условия для маневра передового отряда десанта.

Подразделение Шутова в течение двух недель вело ожесточенные бои с японскими милитаристами. При выполнении этой тяжелой задачи Петр Иванович получил ранения в руку и ногу, тем не менее в решительный момент поднял свое подразделение в атаку.

Противостоять пришлось 11-му танковому полку под командованием полковника Икеда Суео. Потомок самураев в свою последнюю атаку повел 18 танков, из которых после сражения на ходу остался лишь один. В трехмерной экспозиции в ММК «Победа» воспроизведен эпизод боя с нашими десантниками, на вооружении которых были только противотанковые орудия и гранаты. Полковник Икеда Суео, по одной из версий, как рассказывают в музее, был убит точным выстрелом Шутова.

Автор документальной повести «Курильский десант» Василий Акшинский пишет, что Петр Иванович получил и третье ранение. Японская пуля попала в грудь. Двигаться майор уже не мог. Он передал командование начальнику штаба отряда старшему лейтенанту Т. Дайну и приказал санитарам нести себя вперед на носилках.

«Его подняли в укрытие, откуда было видно поле боя, – пишет Акшинский. – Только убедившись в том, что атака развивается успешно, он разрешил отправить себя в полевой госпиталь. Состояние майора было очень тяжелым. Товарищам он сказал: «Приказ во что бы то ни стало выполнить – высотой овладеть. Я умираю за Родину».

К счастью, усилия врачей, крепкий организм и твердая воля помогли ему выжить. 8 сентября 1945-го за умелое руководство боевыми операциями, за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с японскими империалистами майору Петру Ивановичу Шутову было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После войны фронтовик в звании подполковника вышел в отставку. В год 30-летия Победы над Японией приезжал на Сахалин и участвовал в открытии мемориального комплекса на площади Победы.

Шутов жил в Москве. Земной путь кавалера трех орденов Ленина, ордена Красного Знамени и ордена Красной Звезды окончился в 67 лет. Петр Иванович – почетный гражданин Северо-Курильска. Его имя носят улицы в этом городе и родном селе Ильинское Кировской области, а также поселок на острове Шумшу.

Людмила Артемова.

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