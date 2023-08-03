Имя им – Победители

В преддверии Дня Победы над милитаристской Японией, которому почти через 30 лет официально, в законодательном порядке вернули истинную дату – 3 сентября 1945 года, «Советский Сахалин» публикует материалы о малоизвестных событиях той войны и участниках боев – Героях Советского Союза.

Капитан Леонид Смирных

В августе 1945 года 79-я стрелковая дивизия при поддержке танковой бригады и артиллерии в первом эшелоне наступала на Харамитогский укрепрайон противника. Созданная врагом 12-километровая полоса препятствий с ее артиллерийскими и пулеметными позициями, дотами на 30 километров уходила в глубь лесов и болот. Овладеть такой преградой было крайне сложно.

Батальону Леонида Смирных удалось обойти укреп­район с тыла и ночью в рукопашной схватке разгромить гарнизон в опорном пункте Муйка. Следом красноармейцы блокировали опорный пункт в районе Котона (с. Победино). Несмотря на пулеметно-минометный огонь контратаки японцев, батальон капитана Смирных захватил шесть вражеских дотов. Это позволило нашим войскам овладеть укрепрайоном.

13 августа комбат приказал удержать железнодорожную станцию. Бой длился с раннего утра до ночи. Здание вокзала несколько раз переходило из рук в руки. Как следует из записи в журнале боевых действий полка, на этом участке было уничтожено 260 японских солдат и офицеров. За день боя третий батальон Смирных взял 12 складов с продовольствием, 65 железнодорожных вагонов, около полусотни лошадей и другие трофеи.

На следующий день противник стянул в железнодорожной станции около двух пехотных рот. Под флагом, с винтовками и легкими пулеметами наперевес походным маршем они двинулись к линии нашей обороны. Однако психическая атака захлебнулась – пулеметчики третьей роты по приказу капитана Смирных подпустили врага ближе и уничтожили его.

К ночи 15 августа 179-й стрелковый полк овладел населенным пунктом Котон и отсек дорогу на юг острова, по которой к окруженному японскому 125-му пехотному полку могло подоспеть подкрепление. Бой продолжался и 16 августа. В пять часов вечера Леонида Смирных сразил выстрел японского снайпера-кукушки. Пуля, пробив партбилет капитана, попала в сердце…

Офицера и павших красноармейцев захоронили в г. Камисисука (ныне – с. Леонидово).

В сентябре 1945-го за умелое руководство батальоном, личную храбрость в боях Леониду Васильевичу Смирных присвоили звание Героя Советского Союза посмертно.

Командир полка в представлении к награде написал: «Смирных умело и решительно командовал батальоном, обеспечил прорыв укрепрайона противника, нанес японцам большие потери в живой силе и технике, отбил атаки превосходящих сил противника и, преследуя врага, овладел шестью дотами».

45 лет назад на месте гибели капитана Смирных появился памятный знак с табличкой: «Здесь 16 августа 1945 года пал смертью храбрых командир батальона 179-го стрелкового полка капитан Леонид Васильевич Смирных (1913 – 1945), удостоенный звания Героя Советского Союза посмертно».

Известная советская поэтесса-фронтовик Юлия Друнина, побывавшая на месте гибели героя, посвятила ему стихотворение:

В лесу, на краю дороги,

В лесу, на краю страны,

Задумчивый, юный, строгий

Стоит капитан Смирных.

Змеится дороги лента,

КамАЗы в лесхоз спешат.

С гранитного постамента

Не может сойти комбат.

Но помнят доныне сопки

Команду его – «Вперед!»,

Отчаянным и коротким

Был бой за японский дот.

Все той же дороги лента

И августа синий взгляд.

Лишь сдвинуться с постамента

Не может теперь комбат.

Сквозь строй ветеранов-елок

Он смотрит и смотрит вдаль

– На тихий лесной поселок,

Которому имя дал.

Именем комбата названы районный центр пгт Смирных, с. Леонидово Поронайского района, улица в Александровске-Сахалинском, улица в Челябинске – родном городе Леонида Васильевича. На площади Славы областного центра и в Леонидово установлены бюсты героя.

Родные бережно хранят память о подвиге фронтовика. А его ратное дело на Донбассе продолжает внук, доброволец СВО – тоже Леонид Смирных.

Людмила Артемова.