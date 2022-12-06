Имя легендарного ветерана Николая Наумова увековечили в Аниве

Там на стене дома № 37 по улице Калинина, в котором жил Николай Степанович, открыли памятную табличку.

Почетное право снять с нее покрытие представили внучке — Татьяне Ермаковой и мэру Светлане Швец.

Ветеран войны, председатель анивского Совета ветеранов Николай Наумов родился в 1919 году на Волге, трудовую деятельность начал с 13 лет в свиноводческом совхозе.

С сентября 1939-го был призван в ряды Советской Армии. Окончил курсы младших командиров, служил в Монгольской Народной Республике. Воевал против японских милитаристов. По окончании войны часть, где служил Николай Степанович, направили на Сахалин. В 1946-м остался на сверхсрочную службу, пробыл на ней до 1953 года.

Демобилизовавшись, поступил во Всесоюзный юридической институт на заочное отделение. Работал в анивской прокуратуре, райкоме КПСС, райисполкоме. Безупречную военную и трудовую деятельность Николая Степановича государство оценило орденом Красной Звезды и множеством медалей.

1990-е как частный предприниматель занимался сельским хозяйством, затем преподавал начальную военную подготовку в школе. С 1995-го руководил Анивским советом ветеранов войны и труда, в преклонном возрасте оставался его почетным председателем.

Мало того — в год своего столетия был в числе факелоносцев I зимних Международных спортивных игр «Дети Ази»! Одним словом, его заряду бодрости и оптимизма можно было только позавидовать.

Умер он в августе прошлого года.

В торжественном митинге приняли участие родные и близкие знаменитого анивского ветерана, представители администрации и общественности.

Были высказаны слова благодарности и уважения к своему легендарному земляку, прожившему больше века. Все отмечали, что Николай Степанович очень много сделал для района. Был примером ответственного отношения к общественной работе и неравнодушия к людям и их проблемам.

— Я желаю детям, внукам и правнукам беречь историю о своем замечательном предке. Таких людей, как Николай Наумов очень мало. Это был необыкновенный деятель, преданный Родине, который работал не покладая рук, — поделилась воспоминаниями староста села Высокое Роза Хвостова.

Сергей Рябов.

Фото предоставлено анивской администрацией.