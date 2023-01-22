Индия обогнала Китай по численности населения. На конец 2022 года население страны составило 1,417 миллиарда человек, что на 5 миллионов больше, чем у китайцев. А к сегодняшнему дню Индия насчитывает уже 1,423 миллиарда жителей.

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