Индия обогнала Китай по численности населения. На конец 2022 года население страны составило 1,417 миллиарда человек, что на 5 миллионов больше, чем у китайцев. А к сегодняшнему дню Индия насчитывает уже 1,423 миллиарда жителей.
Подходит к концу срок пребывания в заключении одного из фигурантов уголовного дела экс-губернатора Хорошавина.
Речь о Сергее Карепкине, занимавшем должность заместителя председателя правительства региона. В апреле у него заканчивается время отбытия наказания,...
Сахалинка София Бехтерева стала лучшей на всероссийских соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина.
Она возглавила итоговый рейтинг всероссийских открытых соревнований «Рождественское турне-2023» среди спортсменов...