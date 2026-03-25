Инфляция в Сахалинской области в феврале 2026 года

Цены в Сахалинской области в феврале 2026 года, по данным Росстата, выросли на 0,93% по отношению к январю. Годовая инфляция в регионе замедлилась и составила 7,52%. Это выше, чем в целом по стране (5,91%).

В феврале сильнее всего подорожали услуги, слабее — продукты питания и непродовольственные товары. Накопленным итогом за 12 месяцев также сильнее всего увеличились цены на услуги. Меньше прибавило в цене продовольствие, а непродовольственные товары за год подорожали слабее всего.

С исключением сезонности рост цен в феврале замедлился. По сравнению с январем ослабло влияние повышения НДС на цены.

Годовая инфляция в России в феврале ожидаемо замедлилась. По данным Росстата, она составила 5,91%. Влияние разовых факторов, которые ускорили рост цен в январе, значительно уменьшилось. По прогнозу Банка России, с учетом решений по денежно-кредитной политике инфляция в 2026 году снизится до 4,5 – 5,5%, а в 2027 году и в дальнейшем будет находиться на цели вблизи 4%, сообщили в отделении Южно-Сахалинск Дальневосточного главного управления Банка России.

