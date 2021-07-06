Информация о размере и об условиях оплаты печатной площади

Редакция газеты «Советский Сахалин» доводит до сведения заинтересованных лиц информацию о размере и об условиях оплаты печатной площади, используемой для публикации предвыборных агитационных материалов в рамках избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, назначенным на 19 сентября 2021 года.

Базовый тариф:

– 1 квадратный сантиметр газетной площади – 70 рублей.

Наценки:

– за публикацию на первой полосе – 100 процентов;

– за публикацию в номере за 14 сентября 2021 года – 50 процентов.