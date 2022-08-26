Инфорум для журналистов и сотрудников пресс-служб прошел в Южно-Сахалинске

Это обучающий интенсив федерального уровня, который провел уже в 39 регионах Союз журналистов России. В областной столице мероприятие состоялось при помощи правительства региона.

Московские спикеры поделились с сахалинскими журналистами теорией и практикой работы в социальных сетях и оформлении газетных полос.

Редакция «Советского Сахалина» в учебе участвовала и вынесла из выступлений спикеров кое-что интересное и для читателей.

Эксперты утверждают: газеты нужны

Подчеркнув важную роль областных газет, заместитель председателя Союза журналистов России Алексей Вишневецкий назвал районную прессу основой информационной безопасности. В России, по словам зампреда Союза журналистов, примерно 2200 районных газет.

— Реальность показывает: от газет отказываться рано, — заявил он.

Его точку зрения поддержал Олег Воробьев, один из директоров федерального газетного и журнального холдинга «МК».

— Все разговоры о том, что печатная пресса умирает, я считаю полным обманом, — сказал директор компании, выпускающей в месяц до миллиона экземпляров газет и журналов по России и в нескольких зарубежных государствах. — Это говорят люди, которые зарабатывают на других источниках. Основная проблема нашей печатаной прессы, это «Почта России». Вы знаете, в каком состоянии наши почтовые ящики. Даже в Москве. Представляю, в каком они состоянии, к примеру, в Охе.

Эксперт отметил и малое количество газетных киосков в наших городах. Во время короткой прогулки по Южно-Сахалинске он нашел только один киоск.

— Я не знаю, как можно заниматься продвижением прессы без розничной сети. Когда нам рассказывают: «Зачем нам сети киосков печати? Вот, мы будем продавать в сетевых магазинах». И это ошибка. Еще одна проблема: себестоимость печати. Два раза в год типографии поднимают цены, а у наших читателей зарплата два раза в год не поднимается.

— Районные газеты нужны, потому что они расширяют охват аудитории, — высказался принимавший участие в дискуссии вице-губернатор Алексей Васильев. — Мы их стимулируем к цифровизации, потому что со временем интернет будет везде. И мы культивируем информационную открытость у всех представителей областного правительства и муниципалитетов.

Есть спрос на добрые новости

Хорошая новость — возрождается традиция проведения областного конкурса журналистских работы имени А. П. Чехова. Во время эпидемии коронавируса профессиональные состязания были отложены, — сообщил председатель регионального отделения СЖР Владимир Семенчик.

Чеховскому конкурсу уже больше сорока лет, а вот телеграм-каналу «Углегорск Добрый» еще нет и года. Создали его журналисты, живущее в райцентре. Они пишут о местных событиях, при этом стараются избегать негативных событий.

Казалось бы, сплошной позитив обрекает новое СМИ на неудачу, критика — объективная и не очень, — находит читателей с большим успехом. Однако реальность показывает обратное: самодеятельный телеграм-канал уже набрал 600 подписчиков. «Больше, чем у мэра», — похвалилась его создательница.

За перепост и даже отметку можно ответить

Объясняя журналистам детали законодательства, регулирующего активность газет, радио, ТВ и интернет-агентств, Алексей Вишневецкий говорил с коллегами откровенно.

— Ни одна из поправок закона о СМИ, принятых за последние 15 — 20 лет, не облегчила работу редакционных коллективов.

Он предупредил журналистов об ответственности, к которой может быть привлечено СМИ, размещающее ложную информацию о проходящей сегодня спецоперации.

Журналистам следует быть осторожными даже с «перепостами» чужой информации, которую надзорные органы или суд могут посчитать ложной.

Впрочем, это касается не только СМИ: такую же ответственность могут понести абсолютно все пользователи интернета. И если первый раз вы отделаетесь административной ответственностью, то рецидив может стать поводом для уголовного преследования. Так что следует трижды подумать перед тем, как сделать один перепост информации, исходящей от неофициального источника или «агента иностранного государства».

Кстати, ответственность может возникнуть даже в том случае, если ваш аккаунт в социальных сетях просто отмечен в чужой публикации.

Николай ШЕЛЕПОВ.