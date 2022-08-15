Инфорум пройдет в Южно-Сахалинске

24 августа в Южно-Сахалинске впервые пройдет «Инфорум» Союза журналистов России – обучающий интенсив федерального уровня для сотрудников региональных СМИ и пресс-служб. Практикум посетил уже 39 регионов. А юбилейный 50-й «Инфорум» пройдет на Сахалине.

Модераторами панельной дискуссии по развитию медиа-отрасли выступят заместитель председателя Союза журналистов России Алексей Вишневецкий и председатель регионального отделения СЖР Владимир Семенчик.

Алексей Вишневецкий выступит с лекцией «Изменения в федеральном законодательстве для СМИ. Какое влияние они оказывают на дальнейшую деятельность?». Он расскажет об авторском праве, о согласии на обработку персональных данных у интервьюируемых, правовых аспектах провокаций в медиа, ответит на вопросы. Заместитель гендиректора ИД «Московский комсомолец» Олег Воробьев проведет мастер-класс «Тенденции развития газетной журналистики: от верстки до продвижения». Участники узнают о современных правилах газетной верстки и тенденциях визуализации контента, попробуют на практике создать контент в современной стилистике и одном из жанров газетной журналистики.

Важную для журналистов тему осветит автор одного из самых крупных блогов про SMM в Рунете, писатель и маркетолог Александр Постанович. Его мастер-класс называется «Измененная реальность SMM: ведение социальных сетей и их продвижение». Также планирует выступить известный журналист и историк-международник, руководитель международного отдела телеканала «Россия 24» Олег Кузин. Он проведет мастер-класс «Сохраняем доверие аудитории: фейки, факт­чекинг и медиавойны».

Приглашаем принять участие в мероприятии журналистов и внештатных авторов сахалинских СМИ, сотрудников пресс-служб и блогеров. «Инфорум» пройдет 24 августа по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Священномученика Илариона Троицкого, 4, Исторический парк «Россия – моя история». Сбор участников с 9.00 до 9.50.

Всех желающих просим заранее зарегистрироваться по ссылке: https://yuzno-saxalinsk.inforum.online/2022