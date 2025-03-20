Инициатива технолога

В прошлом году по инициативе технолога Тангинского рыбокомбината тов. Коновалова рыбообработчики заводов сортировали сельдь по размерам. В результате резко повысилась сортность рыбопродукции при выработке. Это дало возможность комбинату получить около 150 тыс. рублей внеплановой прибыли.

За проявленную инициативу управление Сахгосрыбтреста премировало тов. Коновалова месячным окладом.

В этот день 80 лет назад

Войска 3-го Белорус­ского фронта, продолжая бои по уничтожению восточнопрусской группировки немцев, овладели городом Браунсберг и ещё рядом населённых пунктов. Захвачены большие трофеи.

На Данцигском нап­равлении наши войска заняли 9 населённых пунктов.

Войска 1-го Белорусского фронта взяли город Альтдамм и ликвидировали сильно укреплённый плацдарм немцев восточнее Штеттина.

Наша авиация нанесла удар по железнодорожному узлу Веспрем в Венгрии, а в Балтийском море потопила 5 транспортов противника и сторожевой корабль.

За 20 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 176 немецких танков, сбито 69 самолётов противника.

Тыл – фронту