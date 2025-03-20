Пятница, 21 марта, 2025
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Летопись Победы в «СовСахе»

Инициатива технолога

1-й Белорусский фронт. В Германии. Советские танки на марше. (Фотохроника ТАСС).

В прошлом году по инициативе технолога Тангинского рыбокомбината тов. Коновалова рыбообработчики заводов сортировали сельдь по размерам. В результате резко повысилась сортность рыбопродукции при выработке. Это дало возможность комбинату получить около 150 тыс. рублей внеплановой прибыли.

За проявленную инициативу управление Сахгосрыбтреста премировало тов. Коновалова месячным окладом.

В этот день 80 лет назад

  • Войска 3-го Белорус­ского фронта, продолжая бои по уничтожению восточнопрусской группировки немцев, овладели городом Браунсберг и ещё рядом населённых пунктов. Захвачены большие трофеи.
  • На Данцигском нап­равлении наши войска заняли 9 населённых пунктов.
  • Войска 1-го Белорусского фронта взяли город Альтдамм и ликвидировали сильно укреплённый плацдарм немцев восточнее Штеттина.
  • Наша авиация нанесла удар по железнодорожному узлу Веспрем в Венгрии, а в Балтийском море потопила 5 транспортов противника и сторожевой корабль.
  • За 20 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 176 немецких танков, сбито 69 самолётов противника.

Тыл – фронту

  • В рыбацкой артели «Восточное море» колхозники продлили рабочий день до 11 часов: выходят на работу в 7 часов утра и возвращаются по домам не раньше 6 часов вечера.
  • Колхоз им. Менжинского Кировского района, перейдя на звеньевой метод труда, из года  в год добивается высоких урожаев всех культур. В 1944-м, несмотря на недостаток рабочих рук, колхоз перевыполнил план урожайности по зерновым, картофелю и овощам. Все звенья получили дополнительную оплату труда.
  • Сахалинские лесорубы, воодушевлённые успехами Красной Армии на фронтах, вступили во фронтовой месячник. Многие лесоучастки уже закончили сезонный план по лесозаготовкам и лесовывозке. До конца квартала лесорубы и лесопильщики дадут стране и фронту сотни кубометров древесины сверх плана. В социалистическом соревновании лидирует лесоучасток Хоэ (нач. участка Акулов, парторг Михайлов).
  • В Армуданской нефтеразведке внедрено в производство рационализаторское предложение машиниста Шапкина и токаря Бардинова, дающее возможность заменить электромоторы ветродвигателем, обеспечивающим подачу воздуха в топки паровых котлов. Это предложение даёт более 30 тыс. рублей годовой экономии и освободит транспорт от завоза дорогостоящего горючего.

 

 

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