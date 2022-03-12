Инициативная группа запустила проект по сбору патриотического пользовательского контента «Zа нами правда!»

Сегодня решение Президента России о проведении специальной военной операции поддерживает большинство граждан во всех российских регионах. Одним из способов этой поддержки стало создание тысячами неравнодушных граждан патриотического пользовательского контента в соцсетях.

Инициативная группа намерена помочь нашим согражданам обмениваться таким контентом через специальный сайт, а так же сообщества в социальных сетях и мессенджере. Любой может разместить свой контент: картинки, видеоролики, стихи, песни, слоганы! Поделиться своими идеями — как еще поддержать нашу армию, наших солдат и офицеров, защищающих Родину!

Инициативная группа приглашает всех неравнодушных жителей России присоединиться к проекту! Лучшие будут отмечены подарками и сувенирами!

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