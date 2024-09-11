InnoVtol в небе Сахалина. В трех городах региона испытали медицинскую авиапочту

В Сахалинской области начинается внедрение беспилотных технологий в сферу здравоохранения. Они повысят качество медицинского обслуживания, особенно в отдаленных населенных пунктах.

Над экспериментом по доставке крови с помощью дронов в островном регионе работали Тихоокеанский государственный медицинский университет и центр беспилотных авиационных технологий университета Иннополис (Татарстан). 20 дней специалисты отрабатывали полеты между медучреждениями Южно-Сахалинска, Корсакова и Долинска.

Погода и рельеф Сахалина позволили опробовать технологии в самых разных условиях. В эксперименте участвовал дрон InnoVtol, который в дальнейшем и будет доставлять кровь на анализы. Его разработали специалисты Иннополиса. Аппарат предназначен для работы на дальних расстояниях в труднодоступной местности и способен провести в пути до пяти часов. Крейсерская скорость – 85 км в час. Так, на полёт с посылкой от областной больницы Южно-Сахалинска до центральной районной больницы в Долинске летательному аппарату достаточно 35 минут. Во время испытаний использовали пробирки с заменителем крови.

– Для Сахалинской области применение дронов в здравоохранении очень актуально. Многие сахалинцы и курильчане проживают в отдаленных населенных пунктах. Нередко случается, что надо срочно сделать сложные исследования. В этой ситуации выручат дроны. С помощью беспилотника биоматериалы, например, кровь, различные биологические среды будут оперативно поступать из муниципальных учреждений здравоохранения в наиболее оснащенную лабораторию областной больницы. Это позволит централизовать проведение анализов, максимально повысить их качество, вовремя выявлять и лечить различные заболевания, сохранять здоровье и жизнь детей и взрослых. Поэтому было принято решение – мы начинаем внедрять в регионе эту новую технологию. Особенно востребована она будет на севере Сахалина и на Курильских островах, – отметил председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик.

Как рассказал директор центра беспилотных авиационных технологий университета Иннополис Дмитрий Девитт, производство InnoVtol максимально локализовано. Используют полностью российское программное обеспечение. Во время полёта дрон не нуждается в контроле оператора. Достаточно указать конечную точку и дать команду на взлёт. Беспилотник же сам простроит маршрут, ориентируясь на погоду и встречные препятствия. Не потеряться по дороге ему позволяют спутниковая навигация, сотовая связь и машинное зрение. В случае внеплановой остановки InnoVtol сам найдёт, где приземлиться, и сообщит оператору своё местонахождение.

Трёх недель на Сахалине хватило для того, чтобы отработать алгоритм поэтапных согласований выполнения полета, выполнить пробные запуски для подготовки системы управления, адаптации к климатическим и прочим условиям территории. Изучили и заложили в память аппарата рельеф местности, проработали медицинскую составляющую транспортировки.

Уже скоро в области начнут подготовку специалистов по управлению медицинскими дронами.

Анастасия КАРАМУШКИНА.