Иностранец осужден за попытку дачи взятки сотруднику Пограничного управления

Фото ИИ.

Иностранный гражданин был задержан сотрудниками органа безопасности в сентябре 2025 года в г. Южно-Сахалинске за нарушение миграционного законодательства. Желая избежать административного наказания, нарушитель предпринял попытку передать должностному лицу  25 тысяч рублей.

За совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ, Южно-Сахалинский городской суд назначил иностранцу наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу, сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.

