Инспектор ГИБДД попался на краже имущества у виновника ДТП

Сотрудник углегорской дорожной полиции Андрей Бухвалов, отправленный в отставку, предстанет перед судом за кражу мобильного телефона.

В ночь с 9 на 10 октября 2021 года в райцентре произошло ДТП: автомобиль Toyota Harrier въехал в припаркованную легковушку. На место аварии прибыл экипаж ГИБДД. «Toyota Harrier» был доставлен на стоянку ГИБДД, так как его водитель оказался нетрезв, сообщает газета «Углегорские новости».

Осматривая салон авто, инспектор Бухвалов заметил мобильный телефон и забрал его себе. Потом выбросил сим-карту телефона, сбросил настройки устройства до заводских…

По заявлению владельца гаджета о пропаже было возбуждёно уголовное дело. Госавтоинспектор свою причастность к пропаже вначала отрицал, но затем признался.

Ущерб от кражи телефона составил 21 150 рублей. Бывшему полицейскому грозит штраф до 200 тыс. рублей или даже реальный срок — до пяти лет лишения свободы. В прокуратуре уточнили, что в деле есть отягчающее обстоятельство — совершение умышленного преступления сотрудником органов внутренних дел.