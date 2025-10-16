Инструкторы из шести филиалов дальневосточного центра «ВОИН» отправились на СВО

В зону проведения специальной военной операции отправились 27 инструкторов-добровольцев из шести филиалов Центра «ВОИН»: ДНР, Бурятия, Калмыкия, Чувашия, Кемеровская и Свердловская области.

В составе добровольческого формирования на полигонах в исторических регионах России они будут обучать военнослужащих армейской тактической стрельбе, тактической подготовке и медицине, военной топографии и основам управления БПЛА для выполнения боевых задач.

Ранее в зону СВО уже направлялись две группы инструкторов Центра «ВОИН». В составе первой были и сахалинцы. Они выполняли задачи в составе роты БПЛА и медицинского отряда Добровольческого корпуса.

Как отметил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, председатель Наблюдательного совета Центра «ВОИН» Юрий Трутнев, через СВО пройдут все инструкторы Центра «ВОИН».

— Мы исходим из того, что инструктор Центра «ВОИН» – человек, не только имеющий опыт боевой работы, но и постоянно его совершенствующий. Сейчас очередная, уже третья по счету группа ушла в зону специальной военной операции. По ранее действующей договоренности с Минобороны срок их нахождения на передовой – три месяца, потому что мы не можем прерывать учебный процесс. Дальше инструкторы опять поменяются. Таким образом, все инструкторы, которые будут работать в центре «ВОИН» получат боевой опыт», – сказал Юрий Трутнев.

Как уже сообщалось, в 21 филиале Центра «ВОИН» работают свыше 400 инструкторов, более половины из которых — участники боевых действий, в том числе специальной военной операции. Свои программы Центр «ВОИН» реализует в том числе совместно с Федерацией боевого снайпинга России.

Применяя свой богатый опыт, они учат подростков управлять БПЛА, организовывать связь, владеть приемами тактической медицины. Также ребята и девушки проходят огневую, тактическую и инженерную подготовку, изучают историю России и вопросы национальной безопасности, участвуют в различных региональных и всероссийских патриотических мероприятиях.