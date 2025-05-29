Интересную пернатую гостью заметили в Смирныховском районе

Она облюбовала для прогулок один из огородов и провела на нём целый день, время от времени что-то склёвывая с земли. При этом довольно крупная птица не очень-то боялась людей, позволяла себя фотографировать и снимать видео. Сахалинцы предположили, что это египетская цапля.

Вот как прокомментировал ситуацию наш постоянный консультант биолог-охотовед Андрей Здориков:

– Да, это она, египетская цапля, которую называют ещё коровьей. Её можно легко и точно определить по белому оперению и охристо-рыжей шее в брачный период. Известно, что на Сахалине она встречалась в последние годы и в Ногликском, и в Александровском районах, а также на Курилах.

Птица необычная. В отличие от других цапель она не очень-то нуждается в близости водоёмов. Приспособилась жить на суше. Причём выбрала оригинальную нишу: кормится вблизи пастбищ, среди пасущихся домашних и диких животных. Нередко взгромождается на спины коров, склёвывает насекомых.

Визиты в наши края совершает во время весенних миграций и летних кочёвок. Египетскую цаплю охраняют в заповедниках «Поронайский» и «Курильский».

В островном регионе эта цапля не гнездует, ближайшие к нам географические точки, где она выводит потомство, – юг Приморья и о. Хонсю. Египетская цапля очень активно расширяет свой ареал, постоянно ищет всё новые места для расселения. Могла бы стать вполне обычной на Сахалине, но пока для этого нет важной составляющей – больших стад скота, обширных пастбищ. Тем не менее пернатая разведка не дремлет – цапли-разведчики следят за развитием животноводства на островах!

Семён РЕЧКИН.

P. S.

Египетская цапля фигурирует в международной Красной книге как вид, вызывающий наименьшие опасения. Вид числится также в Красных книгах России и Сахалинской области. В региональной Красной книге – как редкий залётный с локальным распространением и низкой численностью.