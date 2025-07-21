Интернет людей может подружить, а может и рассорить

Ещё лет 15 назад не мог бы представить, что знакомые мне люди между собой рассорятся-разобидятся в виртуальном пространстве настолько, что перестанут общаться и в реале.

Это, так сказать, обратная сторона Всемирной паутины.

В общем, история первая. Жанна и Антонина были подругами не разлей вода. Учились в одной школе. Продолжали общаться, когда Жанна осталась на Сахалине, а Антонина переехала на материк. Потом появились смартфоны, мессенджеры, возможностей быть на связи стало больше и в результате… В результате девчонки теперь не общаются. И даже приехать в отпуск друг к дружке не планируют. А всё из-за того, что Антонина вдруг стала забрасывать подругу рассылками. Какие-то анимированные приколюхи с бородой, пожелания бодрости и доброго утра. Или же клипы каких-нибудь бардовских песен.

Жанна поначалу не знала, что не интересующие её послания можно даже не открывать, а просто удалять. Вынуждена была всё это просматривать, тратить время на какие-нибудь 15-минутные ролики. Как ни странно, чашу её терпения переполнили пересылаемые видео о дне рождения Южного – они шли чуть ли не в прямом эфире. И репортажи с парада Победы в областном центре – почему-то годичной или пятилетней давности.

– Для чего она шлёт мне это всё сюда, – недоумевала Жанна. – Я Южного что ли давно не видела и соскучилась? Нет бы просто позвонить или написать.

Мы тоже не понимали. Одно дело, если Антонина включила у себя рассылку и программа сама пересылает все эти мегабайты информации по заданным адресам. Другое – если она занимается этим вручную, с раннего утра. Неужели нечем заняться?

В общем, Жанна собрала волю в кулак и написала подруге: прекрати уже слать всю эту ерунду. И получила в ответ что-то типа: ладно, я убираю тебя из рассылки, не буду тебе докучать, думала, что тебя радую, а ты вот такое в ответ строчишь… На этом рассылка прекратилась. Но и звонков или просто посланий нет. Всё, кровная обида от отправительницы.

История вторая. Двое других моих знакомых, Олег с Игорем, живут на Сахалине, но в разных городах. Игорёк с некоторых пор подписался на какой-то то ли познавательный, то ли общественно-политический канал и регулярно стал рассылать самые интересные (на его взгляд) посты оттуда. Учитывая, что длительность их иногда превышала полчаса, а времени не всегда хватало, для Олега каждое такое послание стало обузой. Поначалу он ещё что-то смотрел (не всегда до конца), находил кое-что интересное для себя. А потом Игорёк погрузился в какие-то совсем уж непролазные дебри своего любимого канала. И стал тащить туда друга. От этого у Олега начались, по его выражению, плавиться мозги. В итоге он написал: хватит слать мне эту лабуду.

Как же Игорь обиделся! Виртуально. Написал: если для тебя ЭТО – лабуда, то и общаться с тобой и с твоими близкими не хочу. Общайтесь с окружающим вас быдлом.

Финал похожий – рассылки прекратились, но теперь никаких разговоров по телефону или текстовых посланий в мессенджерах или соцсетях. Для Игоря все, кому не интересны его любимые каналы, сплошь быдло…

«Пострадавшие» адресаты говорили мне: может, ты нас не поймёшь, и мы где-то поступили неправильно? Но я как раз их понимаю. Я тоже с чем-то подобным сталкивался. Только прошло всё в лёгкой форме. Это похоже на то, как если бы всех сидящих в одном помещении просквозило, но часть из них слегла с простудой, а другая отделалась только лёгким кашлем без последствий.

Несколько моих одноклассников создали в мессенджере группу. Стали общаться. Не прошло и полгода, как одна из наших «девчонок» стала каждое утро рассылать картинки и анимешки с пожеланиями доброго утра, хорошего дня. Первые три дня это нравилось. Потом стало нервировать. Не знаю, сколько бы всё это продолжалось, если бы одна одноклассница со свойственной ей прямотой не написала: прекрати, надоела, тебе заняться что ли нечем? Сколько обиды было в ответе – а чего я такого сделала, просто ведь пожелала всем добра! Теперь в группе наша «доброжелательница» не участвует из принципа.

Удивительное дело – даже доброе пожелание, если оно возникает на твоём гаджете так же неотвратимо, как восход и заход солнца, добра не приносит. Такой вот парадокс интернета. Или всё-таки дело не в нём, а в нас? Мы не заметили, как нам стало проще чего-то переслать, чем написать в мессенджере. Не говоря уже о звонке по телефону. Мы утрачиваем навыки обычного человеческого общения, заменяем его суррогатом.

Виктор Петрович, г. Южно-Сахалинск.

Между тем

В Сахалинской области действует единый контакт-центр 1300 для записи на приём к врачу. Если талонов не хватает, пациентов вносят в лист ожидания и должны предложить обратившемуся ближайшее освободившееся время. В районы, где ощущается нехватка специалистов, выезжают мобильные медицинские бригады. Эти и другие меры нацелены на повышение доступности медпомощи для жителей Сахалина и Курил и её качества.