Интернет-торговля – важный инструмент выхода малого и среднего бизнеса на международный рынок

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в ходе панельной сессии «Национальная модель: улучшение делового климата России и инвестиционное развитие регионов Дальнего Востока» заявил, что платформа интернет-торговли – важный инструмент выхода малого и среднего бизнеса на международный рынок. Мероприятие состоялось на полях Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке 3 – 6 сентября.

Национальная модель целевых условий ведения бизнеса направлена на улучшение делового климата и привлечение инвестиций. Она включает в себя 27 ключевых региональных направлений с четкими значениями до 2030 года. Задача – сделать инфраструктуру более доступной для бизнеса, например, сократить сроки подключения к коммунальным сетям, а также снизить административное давление, способствовать развитию малого и среднего предпринимательства. Активное участие в разработке национальной модели принимает губернатор островного региона Валерий Лимаренко, который возглавляет комиссию Госсовета РФ по направлению «Инвестиции», сообщила пресс-служба правительства области.

В панельной сессии приняли участие: Максим Решетников, министр экономического развития Российской Федерации, Светлана Чупшева, генеральный директор «Агентства стратегических инициатив», Вероника Никишина, генеральный директор «Российского экспортного центра», Павел Сниккарс, генеральный директор ПАО «Т Плюс» и другие представители бизнеса и государственных структур.

– Мы создаем бренд «Сахалин Экспо». Под ним будут собраны товары местных производителей, которые планируем поставлять не только в регионы России, но и в страны Юго-Восточной Азии. Продвигать их будем с помощью компании Wildberris, – сказал Валерий Лимаренко.

Губернатор подчеркнул: нужно делать все, что способствует укреплению отечественного бизнеса. И привел пример из практики островного региона. Сегодня в распоряжении правительства области есть около полутора тысяч благоустроенных квартир. Власти предложили компаниям региона использовать их для привлечения высококвалифицированных специалистов. Это могут быть, например, инженеры для нефтегазовой отрасли. Квартиры по запросам бизнеса будут предоставляться приезжим работникам в качестве арендного жилья. Плата – существенно ниже рыночной. Приток кадров, обладающих высокой квалификацией по дефицитным специальностям, укрепит позиции островного бизнеса, даст дополнительный стимул для его развития, отметил Валерий Лимаренко.

Также глава Сахалинской области предложил включить в национальную модель целевых условий ведения бизнеса показатели энергоэффективности. По его словам, островной регион в ходе климатического эксперимента за счет внедрения энергосберегающих технологий в течение нескольких лет добился снижения выбросов углекислого газа и роста валового регионального продукта на 30 процентов.