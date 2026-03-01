Интрига смешанной эстафеты. На чемпионате России по лыжным гонкам

В третий день чемпионата России по лыжным гонкам в Южно-Сахалинске его участники вели спор за награды в смешанной эстафете. Однако начать свой репортаж хотелось бы со всем о другой истории.

По дороге на лыжно-биатлонный цент «Триумф», 26 февраля, разговорились с одним из болельщиков. Николай рассказал, что его дочурке Юленьке всего 6 лет. Однако она уже 1,5 года занимается лыжными гонками в клубе «Снегири».

Воспитанница детского садика № 35 «Сказка» Юля Мерчина после четырех месяцев тренировок на первых соревнованиях смогла занять второе место. В феврале текущего года она победила среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений Южно-Сахалинска и в XVII массовой гонке «Лыжня России».

Посмотрев по ТВ художественный фильм «Белый снег» о спортивной судьбе Елены Вяльбе, дочурка упросила папу найти в интернете этот фильм и еще пять раз смотрела его. Огромная мечта Юленьки, делился со мной Николай, познакомиться с героиней этого фильма. Корреспондент «Советского Сахалина» взял на всякий случай номер телефона Николая.

В этот же день журналист встретился с трехкратной олимпийской чемпионкой, четырнадцатикратной чемпионкой мира и рассказал о том, сколько раз пересмотрела юная сахалинка Юля Мерчина фильм «Белый снег» и о большой ее мечте. Елена Валерьевна попросила обязательно организовать ей встречу с девочкой.

Надо было видеть глаза ребенка, когда 28 февраля в здании спортивной школы олимпийского резерва зимних видов спорта к ней подошла живая легенда спорта, обняла, взяла её на руки и поцеловала. Девчушка спросила Елену Валерьевну, где ее счастливая розовая лыжная шапочка? На что получила от легенды лыжного спорта ответ, что хранится шапочка дома вместе со спортивными наградами. Елена Валерьевна в беседе с Юлей дала ей напутствие и совет. Какой? Об этом не могу написать, так как это «большая» тайна юной спортсменки и легенды спорта.

Погода в последний день февраля показала участникам чемпионата свой сахалинский капризный характер. Однако даже эти сюрпризы зимы не напугали болельщиков, которых в этот день собралось огромное количество на «Триумфе». Такого количества лыжной торсиды «Триумф» не видал даже на «Детях Азии». Были среди них гости из Санкт-Петербурга, Тюмени, Татарстана, Москвы, Приморья, Сыктывкара….

На старт смешанной эстафеты, 4х5 км, вышла 21 команда. В их числе была и сахалинская дружина в составе Вероники Дробитько, Ильи Ерещенко, Дарьи и Данила Нечипоренко. Забегая вперед, вынужден с долей грусти написать, что нашей четвертке не удалось завершить эстафету. Согласно правилам соревнований, команду сняли с эстафеты по причине того, что соперники обогнали сахалинскую четверку на круг.

Первые два этапа лыжники бежали классических ходом, третий и четвертый — свободным. На старт первого и третьего этапов выходили женщины. Второго и четвертого — мужчины. Каждый участник должен был преодолеть два круга по 2,5 км.

Главным фаворитом считалась команда Татарстан-1. В её составе были Лидия Горбунова, Александр Большунов, Вероника Степанова, Сергей Ардашев. Однако эстафета такой вид соревнований, где довольно часто прогнозы не сбываются. Навязать в этот день серьезную борьбу за викторию фаворитам могли дружины Татарстан-2 и 3, республики Коми, Тюменской и Ленинградской областей. Да и другие четверки не собирались быть статистами.

Интрига гонки началась с первого этапа. Лидером на второй этап Мария Истомина (Ленинградская область-2) отправила Егора Гусака. Это первое место на этапе без натяжки можно назвать условным. Вторыми финишировала команда Ленинградской области-1, третьими — республики Коми-1, четвертыми — Татарстан-1.

Разница во времени между лидером и четвертой командой составляла 2,4 секунды. Финишировавшая шестой Екатерина Смирнова (Тюменская область-2) проиграла лидеру 5,7 секунды. Впереди было еще 15 км дистанции и три этапа эстафеты.

На третий этап практически одновременно отправляются пять команд. Первой эстафету передает Тюмень-1. Далее на дистанцию отправляются Коми-1, Татарстан-1, Тюмень-3, Татарстан-2. Отставание пятой команды от первой составляло 1,7 секунды. Бежавшая на третьем этапе за Татарстан-1 Вероника Степанова не спешила форсировать события и постоянно держалась рядом с лидерами Тюмени-1 и Коми-1.

Вероника на 5 секунд раньше отправила на заключительный этап Сергея Ардашева, чем это сделали Елена Патрина (Тюмень-1) и Дарья Канева (Коми-1). Меньше секунды проигрывала четвертка Ленинградской области-1 Тюмени-1 и Коми-1. Все это говорило о том, что борьба за серебряную и бронзовую медали на финише будет очень серьезной. В свою очередь никто из специалистов и болельщиков не сомневался в том, что Сергей Ардашев финиширует первым. Уходя на заключительные 2,5 км эстафеты, лидер сезона Ардашев выигрывал у Коми-1 11 секунд, Тюмени-1 — 11,7 и Ленинградской области — 12,2.

Сенсации в этот день не произошло. Сергей Ардашев (Татарстан-1) привез команде викторию. Александр Бакуров (Ленинградская область-1) смог выгрызть серебряную медаль для своей команды. Замкнула тройку сильнейших команда Тюмень-1.

Необходимо заметить, что Александр Большунов, Вероника Степанова, Сергей Ардашев выиграли на островной земле уже по две золотые медали.

Сегодня, 1 марта, участники чемпионата будут выяснять отношения в спринте свободным стилем. Начало квалификационных забегов в 14.00. Старт финальных забегов в 16.00.

2 марта на чемпионате день отдыха. 3 марта пройдут соревнования в командном спринте классическим стилем. Начало соревнований в 14.00. Финальных забегов — в 16.00.

Игорь КАРПУК.

Фото автора.

