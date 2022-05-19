Инвестиции, которые объединяют. На очередном заседании совета по инвестиционной деятельности при правительстве области обсудили реализацию инвестпроектов в условиях санкций

Кварталу быть!

Министр строительства региона Алексей Колеватых доложил о работе по проекту «Дальневосточный квартал», который реализуется совместно с минвостокразвития.

Проект предусматривает строительство жилья комфорт-класса, в том числе с привлечением средств из федерального бюджета на обу­стройство инженерной инфраструктуры.

– Сформирована площадка на 244 тысячи квадратных метров жилья для проживания около 9500 человек. Документация направлена на включение в соответствующую ТОР, – сообщил министр.

Включение в состав территории опережающего развития ожидается до 30 июня 2022 года. В дальнейшем оператор – Корпорация развития Дальнего Востока – проведет конкурс на отбор застройщика. Кроме этого благодаря привлечению средств Восточной концессии в области будут построены новая школа на 900 мест и детские сады.

Валерий Лимаренко дополнил:

– В этом случае делается попытка создать новую мотивацию для инвестирования в жилищное строительство с привлечением средств, выделяемых государством через минвостокразвития. Еще нет ответов на все вопросы, но есть движение вперед, есть намерение, озвученное руководством страны.

Есть и наша инициатива – предоставляем участок для этих целей. Предполагается, что на этой территории будет действовать зона льготного налогообложения и поступят средства на инженерную инфраструктуру. Мы строим много жилья, инженерное обустройство начали создавать за кредитные средства через механизм концессии. Так что государственные средства станут важным подспорьем.

Сахалинцы – первые

Артем Лазарев, в недавнем прошлом занимавший пост главы Анивского района, а с сентября 2021 года возглавивший региональное министерство туризма, сообщил любопытный нюанс, связанный с введением в строй системы RUSSPASS.

По сути, это реакция на беспрецедентные санкции, введенные против России рядом иностранных государств. В РФ прекратили работать некоторые туристические сервисы: Букинг, Сканер и другие…

Правительство страны поставило задачу сформировать, разработать и наполнить содержанием отечественную систему, удобную, понятную для пользователей и позволяющую оказывать туристам весь комплекс услуг.

В результате разработан сайт RUSSPASS ( https://russpass.ru/ ). За основу этой новой платформы разработчики взяли действующий сахалинский сайт https://gosakhalin.ru/

Потому что альтернативного ресурса в стране они не нашли. Сайт получился удобным и многофункциональным: позволяет приобрести железнодорожные и авиабилеты, есть мобильное приложение. Можно оплатить организованные туры, отдельные экскурсии, услуги учреждений культуры, гостиниц, предприятий общественного питания.

Процедура регистрации простая – заполняется несложная форма, заключается агентский договор, и информация о компании отражается на сайте.

К слову, сайт https://gosakhalin.ru/ в свое время был разработан по поручению руководства региона для развития туристической отрасли.

Яростный студотряд, песен костры горят!..

Анастасия Кожепенько, руководитель регионального агентства по развитию человеческого капитала, сообщила о том, что делается по проекту «Молодежные технологические отряды». Такое название сегодня получили студенческие отряды, которым предстоит на летних каникулах поработать на различных предприятиях региона.

В 2022 году приступят к работе 45 отрядов общей численностью более 340 человек. Это студенты старших курсов. Рабочие места для них предоставят предприятия малого, среднего и крупного бизнеса. Численность отрядов может быть от 4 до 20 человек, несколько отрядов может быть «прикреплено» к одному предприятию. Уже известно, что 28 молодежных отрядов отправятся на предприятия горнодобывающей, рыбо­обрабатывающей и нефтегазовой промышленности.

Петр НИКОЛАЕВ.