Инвесторам на Сахалине помогут ускорить темп

Об этом шла речь на совещании в Южно-Сахалинске, которое провёл полпред президента страны в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев с руководством области, представителями бизнеса и федеральных структур.

О том, что острова обладают богатым инвестиционным капиталом говорят хотя бы такие цифры – в прошлом году объем инвестиций в основной капитал составил более 300 млрд рублей, в этом году прирост составил 23% по сравнению с прошедшим периодом 2023 года.

– При этом, если ещё недавно основным потенциалом обладали нефтегазовые проекты, то сейчас доля инвестиций в иных секторах экономики возросла до 72%, – подчеркнул Трутнев. – Инвестиции в регион определяют темп его экономического роста, создают условия для развития социальной сферы, развития территории в целом. Поэтому мы всегда по возможности общаемся с инвесторами, выясняем, что происходит, какую помощь нужно им оказать.

Своего рода флагманом в этой сфере можно назвать южно-сахалинский «Горный воздух». Сейчас, по мнению полпреда, нужно акцентировать внимание на развитии инфраструктуры горнолыжного курорта – новых трасс и подъёмников. Только тогда весь комплекс будет работать с необходимой интенсивностью.

Как отметил губернатор Валерий Лимаренко, власть оказывает инвесторам всемерную поддержку. В частности, правительство островного региона взяло на себя всю работу по искусственному снегу на трассах «Горного воздуха».

– Сейчас они расчищены, разрабатывается проект по оснеживанию новых склонов, что даст возможность инвесторам быстрее приступить к строительству подъёмников. Другой пример – мы начали модернизацию Корсаковского порта по линии федеральной структуры Нацрыбресурсы. Есть намерение ускорить процессы строительства в порту – изначально всё намечалось на 2027 год, но мы хотим чтобы начать работы уже в следующем году, – сообщил глава региона. – Объём жилищного строительства в области ежегодно составляют 500 тыс. кв. метров, и мы стараемся помочь строителям увеличивать темпы. Поскольку банковские ставки выросли, здесь возникают проблемы. И вместе с банками мы находим решения для поддержки ряда социальных программ в первую очередь для участников СВО.

По словам министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, ускорить развитие «Горного воздуха» важно, потому что растёт спрос на внутренний туризм. Сейчас по поручению полпреда готовятся предложения, которые будут давать приоритет не просто инвестпроектам в туристической отрасли, а тем инвесторам, которые готовы реализовать свои планы в более короткий срок. Таким образом решено немного изменить систему поддержки инвестпроектов. Всё это вкупе позволит сделать наш горнолыжный курорт одним из самых привлекательных центров зимнего отдыха и в целом дать импульс развитию Дальнего Востока.

Подводя итог, Юрий Трутнев подчеркнул, что все инвестиционные проекты, запущенные на Сахалине и Курилах, будут двигаться дальше. А проблемы, которые возникают, вполне решаемы.

Владимир ПАВЛОВ.