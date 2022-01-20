Ипотека для одиноких. Чем не вариант для решения демографической и миграционной проблем в регионе?

В нашей области «Дальневосточная ипотека» действует с 7 декабря 2019-го по 31 декабря 2024 года. Особенность программы – низкая процентная ставка на весь срок кредитования – 2% годовых до 242 месяцев.

Такие условия распространяются на молодые семьи до 36 лет и родителей с детьми до 19 лет. Однако, по данным Росстата, в последнее время все меньше юношей и девушек, стремящихся создать пару до 24 лет. Позже других вступить в брак собираются студентки технических специальностей, а раньше – парни, которые выросли в сельской местности. Несмотря на то, что большинство создает семьи примерно к 29 годам, жить отдельно от родителей молодые люди хотят уже в студенчестве либо сразу после учебы, то есть в 20 – 22 года.

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Южно-Сахалинске – 30 тыс. рублей. По данным ипотечного калькулятора от Газпромбанка, ежемесячный платеж при сроке займа в 20 лет составит 25130 рублей. Следовательно, взять кредит на жилье выгоднее, чем арендовать квадратные метры. Интересно: воспользовались ли бы ипотекой выпускники вузов, если бы ее давали не только молодым семьям?

Жительница Корсакова Надежда Спирина сейчас живет с родителями и младшим братом, но с удовольствием бы съехала, чтобы обустроить собственный быт.

– Если бы условия ипотечного кредита распространялись на одиноких людей или тех, кто не хочет регистрировать брак, то я бы его взяла. Без кредита, мне кажется, невозможно купить квартиру: сразу не заплатить несколько миллионов рублей. А вообще-то я хочу уехать. Здесь мне не хватает возможностей для личной реализации и профессионального роста, да и зарплаты небольшие, – отмечает девушка.

Похожая ситуация у Екатерины Лопато из Южно-Сахалинска. Девушка уехала в Санкт-Петербург ради хорошего образования, так как, по ее словам, качество обучения в СахГУ оставляет желать лучшего и при этом дорогое. К тому же в вузе нет той специальности, на которую она хотела поступить.

– Мне, конечно, хочется вернуться домой. Там моя семья, друзья, а еще очень красивая природа. Но Питер большой город, в нем разнообразный выбор мест работы. А еще из него удобнее путешествовать по Европе, – рассказала Екатерина.

В плюсах «Дальневосточной ипотеки» она сомневается (даже при смягчении условий ее получения). Студентку не устраивает вариант выплаты денег в течение 20 лет.

У Евгении Зотовой иное мнение. Из Южно-Сахалинска она уехала в Хабаровск только из-за того, что в СахГУ не обучают маркетингу и рекламе. Но девушка с удовольствием вернется. Для нее на Сахалине более комфортная жизнь: дешевле транспорт, город меньше, в нем гораздо легче передвигаться. Да и стали появляться новые магазины, ради которых ей приходилось ездить в Москву или в Санкт-Петербург. К ипотеке девушка относится положительно. Но поскольку в ближайшие десять лет Евгения не собирается выходить замуж, изменение условий ее бы очень порадовало.

Жительница Ноглик Христина Иванова в прошлом году окончила в Хабаровске Тихоокеанский государственный университет и приехала домой. Училась в соседнем крае из-за ограниченного выбора направлений и высокой стоимости обучения в СахГУ.

– Я вернулась на остров по нескольким причинам: из-за семьи, по которой сильно скучала, и работы. В Ногликах я сразу нашла место, где смогла применить свои знания, так что мне все нравится. Уехать, конечно, все же мечтаю и часто об этом думаю. Здесь, по моему мнению, молодежи тяжело. Цены высокие, рабочих мест мало.

Я не вижу для себя возможностей для развития и самореализации. На год, максимум на пару лет планирую задержаться и накопить денег. На острове хорошо жить тем, кто уже пристроен: имеет работу и семью, – приходит к выводу девушка.

Отношения с родителями у Христины хорошие. Но она считает, что лучше снимать квартиру, тогда нет привязанности к одному месту и финансовой ответственности перед государством. Для островитянки ипотека – это и большая переплата.

Южносахалинец Андрей Потехин так же, как и другие участники опроса, уехал с острова, где не смог получить желаемую профессию. В прошлом году он поступил в один из владивостокских вузов, но собирается вернуться в родные края и работать по специальности. Парень признается, что если бы ипотеку давали всем людям до 36 лет, а не только семьям, то он бы с удовольствием вернулся в Южно-Сахалинск и приобрел собственное жилье.

А вот мнение Марины Манакиной. Студентка последнего курса СахГУ осознанно поступала в местный вуз, чтобы остаться на острове.

– У меня возникают мысли о переезде по нескольким причинам: слишком высокие цены на товары и неприятный влажный климат. Я живу с родителями в частном доме. Мы часто ссоримся, ведь все уже взрослые люди, и каждый хочет жить по-своему.

Скорее всего я бы взяла ипотеку, если бы ее предоставляли не только молодым семьям, но и тем, кто пока не хочет выходить замуж и жениться, – поделилась южносахалинка.

По итогам 2021 года в островном регионе по программе «Дальневосточная ипотека» одобрено 4308 заявок, выдано свыше 10508 млн рублей. Более 2160 семей стали счастливыми обладателями своих квадратных метров. А насколько счастливее могли бы стать одинокие люди, если бы у них были аналогичные возможности?!

Итак, сахалинская молодежь уезжает преимущественно по нескольким причинам: невысокий уровень предлагаемого регионом высшего образования, ограниченный перечень специальностей для абитуриентов, меньше возможностей для саморазвития.

Некоторые возвращаются, понимая, что любят родной остров и удачно реализуются в профессии. Однако часть дипломированных молодых специалистов выбирает другое место жительства из-за отсутствия работы на рынке труда Сахалинской области. Но, пожалуй, отсутствие перспективы иметь собственное жилье в молодые годы все же является решающим фактором миграции. Это наводит на мысль, что вариант изменения условий льготного кредитования может позволить молодым, подающим надежды кадрам найти применение своим знаниям и талантам на малой родине.

Дарина Деревягина.