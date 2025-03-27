Ипотека стала доступнее для сахалинцев – участников СВО

Их семьи уже используют её для первоначального взноса по ипотечным кредитам. Запустить новый механизм позволили договорённости губернатора Валерия Лимаренко с представителями государственных и банковских структур.

Поддержка сахалинцев – участников СВО и членов их семей по ипотеке будет действовать до конца 2025 года, сообщили в правительстве Сахалинской области.

– Слов о героизме участников специальной военной операции недостаточно. Люди должны знать: тот, кто сражается за Родину, будет вознаграждён, он сам, его дети будут жить в достойных условиях, – подчеркнул председатель правительства области Алексей Белик. – Поэтому мы установили для наших бойцов ещё одну меру поддержки. Они могут получить единовременную выплату в размере 400 тысяч рублей. Эти средства предназначены для уплаты первоначального взноса по ипотечному кредиту по программе «Дальневосточная и арктическая ипотека». Таким образом участники СВО получают возможность приобрести благоустроенное жильё.

Сейчас к новой мере соцподдержки обратились более 60 участников специальной военной операции и членов их семей. Одна из них – жительница Южно-Сахалинска Оксана Крюкова. Её муж сегодня находится в зоне СВО.

– Единовременную выплату мы использовали для первоначального взноса, – рассказала она. – Благодаря новой льготе сэкономили семейные средства. Сделка уже оформлена, скоро мы переедем в новую квартиру.

Оформить ипотечный кредит семье бойца помогли волонтёры региональной автономной некоммерческой организации «Центр обеспечения жильём». Они сопровождали сделку на всех этапах: от первого обращения до подписания финальных документов.

Эдуард САМОЙЛОВ.

Справка

Участники специальной военной операции или их представители могут обращаться по вопросам ипотеки на «горячую линию» министерства социальной защиты Сахалинской области по телефону 8 (800) 201-00-99.