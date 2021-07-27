Ирек Файзуллин высоко оценил темпы жилищного строительства в островной области

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин посетил ряд строительных объектов, а также провел расширенное совещание в правительстве региона. В нем в режиме ВКС приняли участие представители муниципальных образований и руководители крупнейших строительных компаний области.

Как подчеркнул Ирек Файзуллин, Сахалинская область одна из двух регионов в стране завершила программу по расселению аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Этого, по его мнению, удалось добиться благодаря высоким темпам строительства на островах.

Ежегодно в регионе планируется вводить около 500 тысяч квадратных метров жилья. Областные власти используют все возможные механизмы для увеличения объемов жилищного строительства. Так, с финансовым институтом развития ДОМ.РФ подписано соглашение о строительстве 50 тысяч квадратных метров арендного жилья. Более 800 сахалинцев смогут улучшить свои жилищные условия – врачи, учителя и другие востребованные специалисты.

С группой компаний ПИК заключено соглашение о реализации проектов комплексной застройки площадью более 800 тысяч квадратных метров. Увеличению объемов жилищного строительства также способствует система ипотечного кредитования. К программе «Дальневосточная ипотека» присоединились более 1200 островных семей.

«В целом, Сахалинская область выполняет планы по строительству жилья. Здесь основными стимулирующими мерами являются инструменты инфраструктурного меню.

Регион привлекает крупных федеральных застройщиков, что также позволит нарастить объемы ввода жилья и инфраструктуры для повышения качества жизни граждан.

Накануне мы заложили камень в строительство нового проекта комплексной жилой застройки «Уюн» в Южно-Сахалинске, который позволит обеспечить жильем несколько тысяч местных жителей. Проект будет реализован с помощью механизма инфраструктурных облигаций», – отметил Ирек Файзуллин.

Еще один фактор развития рынка нового жилья – внедрение индустриальных методов строительства. В этом году планируется сдать завод по производству домокомплектов для индивидуального жилищного строительства и цех по производству панелей для индустриального домостроения в целях выполнения показателей по вводу жилья в Сахалинской области и ДФО, сообщает пресс-служба регионального развития.