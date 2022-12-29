Ирония судьбы. Новогодние истории. Талон в заветный салон

Новый год – пора подарков для друзей, для родных и для себя любимого. Сейчас к твоим услугам розничная торговля любого формата, электронные площадки и пр. Выбор ограничивается только твоими финансовыми возможностями. Для молодежи это настолько очевидно, что они представить себе не могут, что может быть как-то иначе.

На дворе – середина 80-х годов, время гласности и перестройки, первых советских кооперативов, падения «железного занавеса». Советский рок выходит из подполья. Я учусь во владивостокском вузе. В моде джинсы «варенки» и кроссовки на «липах» – привычных сейчас застежках на липучках. Тогда они были шиком и купить их было можно только на «балке» – неофициальном рынке в пригороде на станции «Геологическая».

И очень мне хотелось порадовать себя к Новому году кроссовками на «липах». Но денег на покупку у спекулянтов не хватало. И вот как-то встретились мы с однокурсницей Мариной, тоже сахалинкой, в курилке нашего общежития. Обсуждая предстоящий зачет, между делом затронули тему кроссовок.

У Марины, как у всех продвинутых девушек, всегда есть идеи выхода из ситуации.

– В салоне для новобрачных по талонам это можно купить, – сказала она. И объяснила нехитрую комбинацию: несешь в загс заявление на заключение брака, получаешь талоны на дефицит. Если потом передумали бракосочетаться – не сошлись характерами – кто за такое осудит?

И вот на следующий день, сделав перерыв в подготовке к зачету, мы двинули в загс – благо, от нашего общежития он совсем недалеко. Заполнили анкеты, получили талоны. Показалось это мне или нет, но сотрудница загса посмотрела на нас с пониманием: студенты, чего с них возьмешь? Наверняка, она перевидала кучу заявлений…

Студенческий прикол удался.

После нескольких походов в салон для новобрачных Марина купила себе туфли, а мне на кроссовки не повезло – пришлось довольствоваться курткой «аляской». Срок годности талона не вечен, и Марина убедила меня, что лучше синица в руках (то есть куртка), чем журавль в небе (кроссовки на «липах»).

Ну а вожделенные кроссовки я приобрел следующим летом. В Москве, куда приехал со студенческим строительным отрядом.

И на Марине я все-таки женился. Но уже потом, когда после учебы вернулись домой, на остров. Видимо, и это было моим заветным желанием, о котором в студенчестве я не решался ей сказать.

Олег РОМАНОВ, г. Южно-Сахалинск.