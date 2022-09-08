Ищем ровесников юбилея!

40 лет назад наш город отмечал столетие. В этот день в Южно-Сахалинске родились пятеро детей.

Устав Южно-Сахалинска определяет: «…День города отмечается ежегодно во вторую субботу сентября…». Когда город отмечал столетие в 1982 году, на вторую субботу пришлось 11 сентября. Областное агентство ЗАГС сообщило журналистам: в этот день в городе родились четыре девочки и мальчик.

Если вы знаете людей, родившихся в этот день или отсчитываете свой возраст с этой даты, обратитесь в редакцию по телефону 43-20-15.