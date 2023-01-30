Искали концлагерь, нашли следы портала. Сахалинские краеведы готовят экспедицию к загадочному сооружению на дне у берегов Кунашира

Островной краевед Николай Сидоров в августе 2022 года исследовал Итуруп с экспедицией «Восточный бастион — Курильская гряда».

Следопыт разыскивал следы японского концлагеря, где, по разным свидетельствам, содержались американские, китайские и корейские военнопленные. Заключенные строили знаменитые укрепления Курил, над которыми наши войска в 1945 году изрядно потрудились, с потерями штурмуя островные доты и казематы. Четких следов концлагеря на курильском острове в эту поездку Сидоров не нашел… Зато познакомился с водолазом Андреем Сидоркиным, который рассказал о каменном сооружении на дне пролива Измены, отделяющего Кунашир от Хоккайдо.

Загадочный объект

Николай Сидоров — краевед и постоянный читатель «Советского Сахалина» — принес информацию в редакцию. По его словам, водолаз с двадцатилетним стажем Андрей Сидоркин летом 2002 года собирал трепанга у Кунашира. И во время подводной работы наткнулся на загадочную конструкцию из черного камня.

По мнению Сидоркина, сложный объект, состоящий из огромной плиты, держащейся на сравнительно небольшом основании, мог быть создан только искусственной обработкой, но не силами природы.

Журналист «Советского Сахалина» связался с Андреем Сидоркиным. Тот прислал в редакцию примерную карту района, где на глубине приблизительно в 35 метров он нашел загадочный объект. Курильчанин уточнил день, когда он наткнулся на таинственное сооружение, — это было 8 июня 2002 года.

Тайну охраняли трепанги

Водолаз Сидоркин отметил, что трепанг в этом районе был аномально крупным. И не только — в тех же водах аномально крупной вырастает и восточная зубатка (рыба-собака),

Кроме биологического гигантизма водолаза насторожило еще одно обстоятельство. В прочих местах поголовье трепанга легко восстанавливалось даже после интенсивной добычи. А рядом с загадочным сооружением море быстро опустело.

— Там место было, можно сказать, трепанговое, — рассказал Андрей Сидоркин, — могу судить об этом, работал во всех уголках области. К 2009 году трепанг здесь исчез, и больше подхода его не было.

Мертвое дно вокруг пирамиды

Сидоркин приложил к карте трехмерную модель строения и описал его размеры. Как уверяет водолаз, на дне он нашел невысокую усеченную пирамиду, ее верхняя плоскость площадью немногим меньше метра подпирает лежащий параллелепипед, самое длинное измерение которого примерно 7 – 10 метров. Все боковые грани плиты вытянулись на полтора метра. Конструкция кажется очень неустойчивой, однако серьезные морские течения ее не разрушают.

И пирамида, и плита сделаны из темного камня — водолаз принял его за обсидиан. Поверхность сооружения чистая, при этом все окрестные камни покрыты слоем морских отложений. Немного южнее таинственного сооружения курильчанин нашел скалы из такого же материала.

— На расстоянии примерно 700 метров от объекта исчезает растительность, — описал место водолаз, — там полностью мертвое дно.

Андрею едва хватило воздуха

Главная особенность кунаширской подводной загадки — длинный лаз, проходящий через торцы плиты. Ширина тоннеля примерно восемьдесят сантиметров.

Внутрь тоннеля водолаз проникнуть не решился, у него как раз заканчивался запас дыхательной смеси.

— Чтобы пройти тоннель, пришлось бы снять баллоны и карабкаться по узкому лазу, толкая снаряжение перед собой. На такой риск я идти не мог.

У Сидоркина не было с собой никаких измерительных приборов. Поэтому размеры конструкции он оценил «на глаз. Не мог замерить и уровень радиации, которая могла бы объяснить гигантизм трепангов или опустошение окрестностей.

Версии специалистов

Андрей Сидоркин связывался с журналистами, писал даже в Российскую академию наук.

Ученые не разделили воодушевления водолаза: по мнению академика Н. Н. Крадина, Сидоркин мог увидеть часть террасы плейстоцен-голоценового периода. Такие объекты окружают вулканы, их часто принимают за рукотворные «чудеса света».

Военные моряки, которым Андрей рассказал о находке, предположили, что на дне он видел часть устройства, помогающего ракете отделяться от подводной лодки после пуска из-под воды.

Рисунки Сидоркина и описание «портала» мне прокомментировал опытный геолог, выпускник МГУ Александр Даценко.

— Скорее всего, это так называемая базальтовая столбчатая отдельность, результат остывания вулканической лавы, — объяснил специалист.

Лава или дольмен?!

Вместе с тем даже скептик Даценко признает: подводная находка Сидоркина напоминает дольмен — ритуальное сооружение. В древности их собирали из гигантских камней.

Способ сооружения дольменов наука не может объяснить. Они найдены в Скандинавии, Британии, Франции, Португалии, Индии, Израиле и на японских островах. На одном Корейском полуострове исследователи обнаружили 80 тысяч подобных объектов!

Не отрицая авторитета науки, вспомним: ученые так и не установили происхождение «косматых курильцев» — айнов.

Часть исследователей выводит этот народ из океанской Полинезии. Такую гипотезу выдвинул этнограф Лев Штернберг, изучавший в XIX веке аборигенов Сахалина. Версия островного ученого доминировала в советской этнографии, но до сих пор остается гипотезой.

Полинезийское происхождение айнов оспаривают европейские ученые. Они записали курильцев в европейские народы. Японская же наука заявляет, что айны – это азиаты, которые пришли на острова с севера Сибири.

Но ведь и до айнов острова были заселены!

Бронислав Пилсудский фиксировал в книге «Аборигены Сахалина» айнские рассказы о неизвестном народе тончей. Эти низкорослые и безбородые люди были охочи до айнских красоток и умели обрабатывать камни.

Может быть, именно тончи положили параллелепипед на пирамиду?

Сам Андрей Сидоркин уверен: искусственное сооружение на морское дно опустилось в результате вулканической активности Курил. На суше его построили люди, принадлежащие к древней цивилизации Яматай.

Сонар показал объект!

Что бы ни лежало на дне пролива Измены, объект уже вошел в поле внимания экспедиции «Восточный бастион — Курильская гряда», которую на наших островах проводили Русское географическое общество и министерство обороны. На Курилах исследователи работают с 2019 года. Специалисты двух ведомств ведут археологические, ботанические, ихтиологические, ландшафтные и орнитологические изыскания, план работ разверстан до 2025 года.

В прошлом году экспедиционное судно прошло в районе находок, прослушав воду мощными сонарами. Приборы показали: там, где в 2002 году трепанг поразил Сидоркина размерами, действительно находится таинственный объект.

Николай Сидоров уже подготовил набросок плана новой экспедиции, которая обследует кунаширскую загадку. Краевед связался с поисковиками и дайверами: сухопутные и подводные следопыты проявляют интерес к кунаширской загадке.

По замыслу автора проекта и его компаньона Андрея Сидоркина, отдельная кунаширская экспедиция обследует объекты, установит их размеры, зафиксирует внешний вид на фото и видео, возьмет образцы пирамиды и ее основания и проведет новую тщательную сонарную съемку прилегающей территории.

Туристов спровадят в «нижний мир»

— Кроме чисто научного интереса, — считает Николай Сидоров, — объекты могут подстегнуть туристический интерес к нашим Курилам.

Гипотеза о культовом характере сооружения, по мнению Николая Сидорова, может подтвердиться материалом, из которого создан портал. В его записке указано, что обсидиан использовали для создания ритуальных предметов, необходимых для связи с «нижним миром» — древние люди населяли это сакральное пространство душами умерших и различными духами. Так что туристам, посещающим Кунашир, можно предложить по-настоящему уникальное путешествие.

Но пока нужно дождаться экспедиции и ее результатов.

Николай ШЕЛЕПОВ.