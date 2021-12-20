Искать работу теперь стало комфортнее, быстрее и результативнее

В Южно-Сахалинске заработал кадровый центр «Работа России»

Он расположен там же, где до сей поры располагался центр занятости населения, по адресу: ул. Ленина, 283а.

Учреждение не просто переименовано, а прошло, если так можно выразиться, глубокую модернизацию и теперь соответствует самым современным требованиям.

Центр приобрел новый дизайн с соблюдением единого стиля в оформлении помещений, а также в фирменной одежде работников. Выделена комната для проведения переговоров с работодателями. В секторе цифровых сервисов посетитель может самостоятельно поработать на компьютере, при необходимости ему поможет подготовленный консультант.

Действует принцип «одного окна». Как пояснили в региональном агентстве по труду и занятости населения, человек, ищущий работу, предварительно заполняет заявление в цифровом формате, ему назначают время, он приходит в учреждение, где его встречает администратор. Обратившийся получает нужную ему консультацию, например, по профессиональному обучению, профориентации. Человеку не нужно обивать пороги разных кабинетов, все происходит в один прием.

Продолжит ли учреждение проводить «ярмарки вакансий»? Такая форма работы практикуется уже давно и доказала свою эффективность.

Да, продолжит, но в измененном формате. Теперь «ярмарки вакансий» будут проходить в форме открытых отборов. Как показывает практика, такие отборы удобнее для ищущих работу, а главное – эффективнее.

Могут ли обращаться в кадровое агентство Южно-Сахалинска жители других районов области?

Могут и обращаются. В любом случае человек получит полноценную консультацию по интересующим его вопросам. В отдельных случаях требуется официальная регистрация в Южно-Сахалинске.

Оказывает ли центр услуги лицам без российского гражданства?

Да, они тоже могут обращаться. Например, их проконсультируют насчет возможностей, предоставляемых программой по поддержке соотечественников и членов их семей.

Процесс модернизации центров занятости в регионе начался в 2020 году, когда по поручению губернатора область присоединилась к соответствующему федеральному пилотному проекту. За прошедшее время открылось четыре кадровых центра «Работа России». Самое первое – в Тымовском, затем по порядку: в Александровске-Сахалинском, в Смирных, и теперь в Южно-Сахалинске. Программа рассчитана до 2025 года, за этот период кадровые центры должны заработать во всех районах Сахалинской области.

Комментируя происходящее, руководитель регионального агентства по труду и занятости населения Татьяна Бабич подчеркнула, что в современную службу занятости люди должны обращаться не от безысходности, а от стремления сделать свою жизнь лучше, повысить свой профессиональный уровень, получить более высокооплачиваемую работу. К этому нужно стремиться. И новые кадровые центры «заточены» под достижение такого высокого уровня. Специалисты службы занятости также повышают свою квалификацию, осваивают навыки карьерного и кадрового консультирования.

Модернизация проводится в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография».

По данным регионального агентства по труду и занятости населения, в 2021 году на модернизацию службы занятости на условиях софинансирования из федерального бюджета израсходованы 5 млн. 900 тыс. рублей, из бюджета Сахалинской области – 4 млн. 100 тыс. рублей. На выделенные средства пилотные центры занятости населения оснащены современным оборудованием и мебелью. Закуплены и установлены системы электронной очереди, оценки качества обслуживания, видеонаблюдения, речевого оповещения, а также телевизоры, интерактивные панели, мониторы, МФУ, моноблоки и планшеты.

Посещаемость Южно-Сахалинского кадрового центра составляет в среднем 100 человек в день, в зависимости от проводимых мероприятий. В 2022 году следующие на очереди по модернизации центры занятости в Невельске и в Аниве.

Владимир СЛАВИН.