Искра памяти. Юнармейскому отряду школы № 14 Южно-Сахалинска присвоено имя героя СВО

Юнармейскому отряду «Искра» южно-сахалинской школы № 14 присвоено имя выпускника Артема Остапенко, погибшего в ходе специальной военной операции. Торжественная церемония состоялась в стенах общеобразовательного учреждения накануне Дня героев Отечества.

В мероприятии приняли участие юнармейцы, школьники и педагоги. Почетными гостями церемонии стали родители и близкие Артема Остапенко. Также на мероприятии присутствовали депутат Государственной Думы Георгий Карлов, депутат областной Думы Ирина Савицкая, руководитель регионального отделения «Юнармия» Надежда Сон, директор департамента образования Светлана Мирова.

Южносахалинец Артем Остапенко окончил школу № 14 в 2019 году. Его героический путь начался в июне 2022 года, когда он проходил службу по призыву в Вооруженных силах РФ. После заключения контракта Артем служил в звании ефрейтора, занимал должность техника третьей роты противодействия беспилотным системам на территориях ЛНР, ДНР и Украины. Погиб в июле 2025 года, выполняя боевые задачи. Награжден Георгиевским крестом IV степени и орденом Мужества посмертно.

Юнармейский отряд «Искра», объединяющий более 50 учеников средних и старших классов под руководством Анастасии Передерий, активно участвует в общественной жизни города: ребята навещают ветеранов, собирают подарки участникам СВО.

Также в школе будет установлена памятная доска, рассказывающая о жизненном пути Артема Остапенко, сообщила пресс-служба администрации Южно-Сахалинска.