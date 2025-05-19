Сахалинский областной союз организаций профсоюзов и областные отраслевые организации профсоюзов выражают искренние соболезнования родным и близким в связи с кончиной

ЗОТОВА Николая Михайловича.

Николай Михайлович родился 7 октября 1939 года. Трудовую деятельность начал на Сахалине в 1958 году зоотехником совхоза «Красная Тымь». После прохождения срочной воинской службы продолжил работать зоотехником, а затем управляющим отделением «Красная Тымь» в с. Кировское Тымовского района.

В 1965 году Зотов Н. М. выдвинут на комсомольскую работу. В 1965-м избран первым секретарём Тымовского райкома ВЛКСМ, а с 1968-го по 1970-й он работал заместителем заведующего и заведующим отделом Сахалинского обкома ВЛКСМ.

С 1970 года Зотов Н. М. на партийной работе: инструктор, заместитель заведующего отделом Сахалинского обкома КПСС, второй, первый секретарь Холмского горкома КПСС.

С 1977-го по 1978-й работал заместителем председателя исполкома Сахалинского областного Совета народных депутатов.

С 1978-го по 1984-й – секретарь Сахалинского обкома КПСС.

С 1984 года по 2015-й Зотов Н. М. избирался председателем Сахалинского областного объединения организаций профсоюзов.

Благодаря Зотову Н. М. в Сахалинской области на законодательной основе ежегодно 18 июля празднуется День образования профсоюзного движения на Сахалине.

С 2000 года Зотов Н. М. являлся членом Сахалинского областного общественного движения «Сахалинская гвардия».

Николай Михайлович был Почётным гражданином Сахалинской области.

Награждён орденом «Знак Почёта», медалями, многочисленными Почётными грамотами и Благодарственными письмами, нагрудными знаками во время работы на предприятиях и в Сахалинском профсоюзном объединении.

Председатель Сахалинского областного союза организаций профсоюзов А. С. КОЗНОВ.

Председатели Сахалинских областных отраслевых организаций профсоюзов.