Испытать удачу. В области стартовал II этап VII регионального чемпионата «Молодые профессионалы»

Участники чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) уже активно начали состязаться по компетенциям, среди которых: «инженерный дизайн САD (юниоры)», «управление перевозочным процессом на ЖД транспорте (юниоры)», «фотография».

В этом году область представила новую компетенцию – «летающая робототехника» основной возрастной линейки от 16 до 22 лет и юниорского движения от 12 до 16 лет. Соревнования новой компетенции проходят в детском технопарке «Кванториум-Сахалин».

— Эти соревнования дают возможность померяться силами со сверстниками и обменяться профессиональными секретами. WorldSkills Russia помогает с интересом осваивать профессию, — отметил эксперт курирующей компетенции «летающая робототехника» Даниил Лисовский.

Задание для участников – разработка программы для синхронного полета нескольких квадрокоптеров («рой дронов») с распознаванием цветных элементов и их координат в полетной зоне. Соответственно, для этого задача участников – написать подходящую для этого программу.

Около 600 талантливых ребят борются за звание лучших и войдут в состав сборной команды области для участия в финале национального чемпионата этого года, который пройдет в Саранске.

Яна Гринчук.