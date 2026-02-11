Историческая экспедиция отправится на остров Шумшу

Открыт набор участников в историческую экспедицию на остров Шумшу, 150 молодых исследователей займутся разработкой образовательных материалов. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Росмолодежи.

Пять туристических заездов для молодежных групп пройдут в июле — августе 2026 года по поручению Президента России Владимира Путина. Событие организовано Роспатриотцентром Росмолодежи при поддержке программы «Больше, чем путешествие».

— В прошлом году более 100 молодых поисковиков изучили богатую историю острова Шумшу и увековечили память о подвиге предков, которые приближали Победу в Великой Отечественной войне. Результаты их работы уже нашли практическое применение. Материалы активно используются в школах, музеях и вузах в качестве методических пособий, которые помогают в сохранении исторического и культурного наследия, — отметил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.

В прошлом сезоне в проекте приняли участие 133 человека из 33 регионов России. Молодые исследователи не только прошли по местам боевой славы, но и приняли активное участие в поисковой работе, благоустройстве патриотического маршрута и военно-исторических реконструкциях. Среди ключевых событий — зажжение Вечного огня, старт всероссийской акции «Марш Знамени Победы» и церемония захоронения останков павших солдат.

— Остров Шумшу — священная земля. Место, где прогремел последний выстрел Второй мировой войны. Каждый камень здесь хранит память о мужестве советских солдат, каждая тропа ведет к подвигу, — подчеркнула руководитель Роспатриотцентра Росмолодежи Елена Беликова. — В этом году мы вновь открываем дорогу на Шумшу для 150 молодых исследователей из разных регионов страны. Верю, что экспедиция станет нитью между прошлым и будущим, где каждое поколение готово нести ответственность за свою страну. В этом году участники экспедиции займутся разработкой образовательных ресурсов: создадут аудиогиды, подкасты, документальные сериалы и методические пособия. Эти материалы впоследствии будут внедрены в образовательный процесс. Их планируется использовать в школах, музеях и молодежных клубах по всей стране.

Заявки на участие в экспедиции на Шумшу принимаются до 15 марта. К участию приглашаются активисты патриотических движений, сотрудники силовых ведомств, участники боевых действий и советники директоров по воспитанию. Событие проходит по нацпроекту «Молодежь и дети».