Историческая память нуждается в лучшей охране

На Сахалине возбуждено уголовное дело по весьма «суровой» статье 354.1 УК РФ, предусматривающей меры ответственности за попытку реабилитации нацизма. Последовала реакция председателя следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Он потребовал у руководителя регионального следственного управления Бэликто Базарова предоставить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования.

Поводом для возбуждения уголовного дела стало происшествие 2 апреля, попавшее в фокус камеры видео­наблюдения. На площади Славы в Южно-Сахалинске несколько несовершеннолетних пытались потушить Вечный огонь. По данным региональной прокуратуры, недоросли затаптывали пламя и вставляли бутылки.

Один из местных телеграм-каналов разместил фотографию, похожую на кадр из той самой видеозаписи с камеры наблюдения. На кадре неважного качества можно разглядеть четверых явно несовершеннолетних правонарушителей. Они облепили пьедестал с Вечным огнём. К этому же пьедесталу «припаркованы» два детских самоката.

Как сообщили в прокуратуре Сахалинской области, тем временем, пока следственные органы проводят свою работу, выясняют все обстоятельства происшедшего, прокуратура ведёт свою проверку. По её результатам ведомство даст оценку органам системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Куда смотрит школа? Не возникали ли ранее вопросы к этим недорослям у комиссии по делам несовершеннолетних при мэрии города и какие меры принимались? Не попадали ли они в поле зрения соответствующего подразделения островной полиции?

Вообще площадь Славы уже давно облюбовали юные любители катания на скейтбордах и самокатах. Помнится, бывали случаи, когда они повреждали декоративные плиты, которыми облицованы поверхности мемориала, на них трескалось непрочное лаковое покрытие. И это нездорово, угадываются признаки вандализма. Видимо, требуется уделить больше внимания охране мемориала?

Николай ПИТЕРСКИЙ.

Кадр из видео опубликован на https://web.telegram.org/k/#@tochka_65.

К слову

Это не первый подобный случай. В апреле прошлого года региональное следственное управление отреагировало на опубликованное в местных соцсетях видео, где девушка, как позже выяснилось, девятиклассница, прикуривает сигарету от Вечного огня.

Было возбуждено уголовное дело по признакам ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершённые публично).

В феврале нынешнего года два недоросля не старше 10 – 12 лет играли рядом с Вечным огнём, затем закидали его снегом. Их запечатлела на камеру телефона горожанка. Городские власти зажгли огонь на следующий день, а следственные органы приступили к проверке всех обстоятельств.