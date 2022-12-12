История о поисках любви. В Доме культуры «Родина» областного центра состоялась премьера детского спектакля

Роли в спектакле исполнили ученики южно-сахалинской детской театральной студии «Восторг». Он поставлен по пьесе прозаика и драматурга Ирины Тануниной.

– Это подростковая драма, поэтому и играют в ней подростки, – рассказала режиссер и руководитель студии Светлана Беляева. – У героев сложные судьбы, характеры. Наши девочки попробовали передать это. Некоторые из них были впервые на сцене, но у них все замечательно получилось. Даже лучше, чем я ожидала.

Юные актрисы Валерия Зацепило, Валерия Яковлева, Васелина Артеминко, София Чиркова, Диана Паламарчук и маленькая Настенька поведали зрителям почти философскую историю о девочках, живущих в детском доме. Исполнительницы буквально вжились в образы.

Главная героиня – Нина. Она обижена на тетю, которая не захотела оставить ее у себя, а вернула в детский дом. Девочка ненавидит соседок по комнате, постоянно ссорящихся и издевающихся над ней. Она всего лишь хочет, чтобы ее любили. И вот однажды Нина сбежала ото всех и спряталась в укромном месте – заброшенной беседке. И здесь наедине с собой поняла, что для того, чтобы человека любили, он сам должен дарить тепло и добро людям. А самое главное – невозможно кого-то любить, если не любишь сам себя. Если человек обижен на весь мир, то он и видит его только в негативном свете.

Спектакль небольшой, но очень поучительный и глубокий. Он заставил многих зрителей задуматься о том, как важно любить друг друга, относиться по-человечески к тем, кто рядом.

Драматург Ирина Танунина шесть лет проработала в детском доме, поэтому пьеса «Я вас всех люблю и ненавижу» получилась такой настоящей и искренней. Она, кстати, вошла в шорт-лист драматургического фестиваля «Новая пьеса для детей» в Санкт-Петербурге. Другая ее пьеса – «Дурочка» – получила специальную премию «За детскую пьесу» в рамках Всероссийского драматургического конкурса «Действующие лица».

Дарина ДЕРЕВЯГИНА.