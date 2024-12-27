История о том, как сахалинцы устроили русский Новый год в Таиланде

Сейчас никого не удивишь празднованием Нового го­да, например, в тропиках. Туризм процветает!

Но наша компания полетела в Таиланд впервые 20 лет назад, когда ещё требовалась виза и доллар стоил 23 рубля.

И ехали мы не по путёвке, а в гости к друзьям. Мужа нашей бывшей сотрудницы назначили каким-то представителем, определили местом жительства не туристический и не курортный город на берегу Сиамского залива, почти на границе с Малайзией. Наши соотечественники там не отдыхали, общались друзья в основном с работающими в городе иностранными специалистами.

Надо ли говорить, что они скучали по общению со своими, по родному языку? Друзья года два уговаривали нас приехать в гости, а мы всё не решались.

Собрались под Новый год. Тайские друзья сообщили, что уже пригласили на праздник своих иностранных друзей и пообещали им русский колорит застолья.

Мы, конечно же, решили, что накроем стол как у себя дома: налепим пельменей, сделаем оливье, селёдку под шубой, холодец, поставим солёные грибы, огурчики, настойку на кедровых орешках…

Тайская подруга Элеонора немного умерила наш пыл, сообщила, что в их городке не купить свеклы, сметаны, селёдки и много чего другого.

Но нас было четверо, и мы собрались всё необходимое привезти с собой – места в чемоданах хватало!

Взяли килограмма три свеклы, пять больших стаканов сметаны, штук восемь селёдок, в банку из-под майонеза загрузили солёные огурцы с рассолом, не забыли о хрене. Выполнили и просьбу друзей захватить побольше чёрного хлеба. Как это все пропустили в самолёт?!

Встречали нас в Бангкоке. Потом мы ещё час летели в самолёте местных авиалиний и почти час добирались до прекрасного дома, где жили друзья, в автомобиле.

Не забыть первый ужин в Таиланде! Как весело мы общались! Сколько всего смешного вспомнили! У нас и раньше была прекрасная компания, поэтому всем было необычайно хорошо!

На следующий вечер мы дружно лепили пельмени. Смотрели советские комедии в кассетах, попивали вино и коктейли. Сделали около тысячи пельмешек, кстати, их хозяева ещё ели, когда мы уже улетели.

Приготовили новогодний стол с любовью.

Столы накрыли во дворике, под двумя высокими араукариями, которые украсили как елки. Двор затянули разноцветными гирляндами. Мы все боялись, как бы игрушки и бусы не растащили обезьяны. Дело в том, что в двух кварталах от дома друзей находились два холма с воздушным переходом над дорогой – там обитали макаки. В том месте постоянно стояли тележки, с которых торговали орехами и фруктами – для угощения обезьян. Потом-то мы ходили к холмам несколько раз, но когда на второй день пребывания в доме друзей увидели гуляющих по ограждению двора макак, то были сражены такой вопиющей экзотикой.

Гостей пришло человек двенадцать. Были среди них американцы, французы, болгары, тайцы, даже, кажется, арабы. Наш стол имел успех. Кто-то из гостей вдруг вспомнил ещё про русский борщ, пожалел, что его не попробует.

У нас на кухне стояла кастрюля с борщом – его мы варили для себя. И оставалось-то там литра два. Предложили сладкие остатки. Желающим досталось по поварёшке.

А потом все пошли на берег Сиамского залива, благо хода туда было минут пять. Там мы взрывали фейерверки и специальные бомбочки. По тайскому поверью, это отпугивало злых духов.

Нам, сахалинцам, не верилось, что это происходит с нами, что мы встречаем Новый год под чужим небом, в сарафанах и футболках, и что с далекой холодной родиной нас соединяет только лёд в стаканах с алкоголем.

Мы ещё не раз приезжали к друзьям в Таиланд. Встречали там и китайский, и тайский Новый год. Друзья прокатили нас по островам-курортам юга, Северному Таиланду, свозили в Малайзию, в Сингапур. Впечатлений от тех поездок – море, но первые – самые незабываемые.

И сейчас мы часто вспоминаем, как наш товарищ, только изрядно подвыпив на новогоднем застолье, осмелился съесть горсть жареных тараканов, которых принесла местная дама китайского происхождения – миллионерша, между прочим. Она потом пригласила нас в гости, и обед в её поместье – отдельная история.

Помнится и ещё один эпизод за тем новогодним столом. После встречи Нового года мы собирались в Золотой треугольник – место, где сходятся границы Лаоса, Бирмы и Таиланда. Это традиционный центр выращивания марихуаны. К слову пришлось, и я рассказала, как, провожая меня на учёбу в другой город, бабушка выдала мешочек с конопляным семенем со словами: «Что-нибудь заболит – пожуй горсточку, и пройдёт». Тогда конопля росла в наших огородах как сорная трава, а о её наркотическом эффекте не было широко известно.

После того, как Элеонора перевела это гостям, француз навел на меня указательный палец и что-то сказал, отчего иностранцы засмеялись.

– Вы стали мне внезапно интересны, – перевела подруга.

И тут покатились со смеха мы, россияне.

Фразу французского гостя с тех пор взяли на вооружение и использовали в подходящий момент.

Хорошо, когда есть что вспоминать!

Галина Давышина.

г. Южно-Сахалинск.