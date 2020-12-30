История в фотографиях. Выпущен архивный календарь по туризму и отдыху

Государственный исторический архив Сахалинской области выпустил календарь серии «История Сахалинской области в фотографиях»: «Из истории туризма и рекреации в Сахалинской области» (выпуск 8).

В последнее время выпуск календарей отдельными ведомствами и организациями стал явлением повсеместным и традиционным. Архивный календарь в этом ряду занимает особое место. Традиционно для публикации отбираются уникальные снимки из фотофонда Государственного исторического архива Сахалинской области, на основе документов составляются краткие исторические справки.

В минувшие годы вышли в свет календари, посвященные 75-летию победы в Великой Отечественной войне и окончания второй мировой войны, театральному Сахалину, 80-летию Государственного исторического архива Сахалинской области, 70-летию Сахалинской области, развитию сельского хозяйства, транспорта, нефтяной промышленности островного региона. Тема восьмого выпуска – история рекреации и туризма в Сахалинской области.



Рекреация – от латинского «восстановление», «отдых» – включает в себя деятельность с целью восстановления и укрепления физических и духовных сил человека на специально предназначенных для этого территориях, находящихся вне места постоянного жительства. На снимках представлены не только организованные в советский период туристические базы, дома отдыха, санатории, но и люди, оказавшие огромное влияние на становление туризма в Сахалинской области.



В течение года на сайте архива и в соцсетях можно будет ознакомиться со страницами календаря. Если вы узнаете на архивных снимках себя, друзей, родственников – позвоните в архив. Работа по уточнению информации ведется постоянно, и ваша помощь может оказаться бесценной.

Наталья КРОЧА.