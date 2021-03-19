Итоги регионального чемпионата WоrldSkills подвели на Сахалине

Награды получили более 300 конкурсантов, которые показали свои навыки в 89 компетенциях. Лучшие их них представят область на национальном чемпионате в Уфе.

Церемония закрытия VI Регионального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) состоялась сегодня в областном центре народного творчества. Собравшихся в своем видеообращении поздравил губернатор Валерий Лимаренко: «Вы молодая элита профессионального сообщества, лучшие в своих образовательных организациях. С вашей помощью мы будем воплощать проекты по развитию региона и страны в целом. Я поздравляю всех, кто показал высокие результаты и смог войти в число призеров и победителей. Вы доказали свой высокий профессионализм, нестандартное мышление и волю к победе».

Соревнования прошли по 89 компетенциям, что почти в два раза больше, чем в прошлом году. Одно из новых направлений – «Ресторанный сервис».

– Испытания были по обслуживанию гостей, декантации вина, модификации специй, напитков. Также мы варили кофе и делали коктейли. Победила благодаря знаниям, полученных от тренеров. Я вложила все свои силы, нервы. Сейчас придется еще сильнее тренироваться, учиться. Очень хочу побывать на национальном чемпионате, – поделилась Алина Гаршенина.

Всего в чемпионате поучаствовали около 600 человек. Впервые состоялись детские соревнования «BabySkills», которые собрали участников от 7 до 10 лет. Сахалинцы в возрасте от 50 лет и старше соревновались в рамках проекта «Навыки мудрых».

– Мы задействовали около 30 площадок в Александровске-Сахалинском, Шахтерске, Горнозаводске, Тымовском, Поронайске, Холмске, Долинске и областном центре. Важно, что смогли привлечь более 3 тысяч школьников, которые посетили чемпионат в рамках профориентационной работы. Принято решение о том, что впервые отборочный чемпионат по компетенции «Дополнительное образование детей и взрослых» пройдет на Сахалине. К нам приедут 7 регионов, – рассказала Анастасия Киктева, министр образования Сахалинской области.

В этом году впервые компетенции были организованы на площадках партнеров. Ребята проходили испытания в условиях, близких к реальным. Например, соревнования по компетенции «Сервис на воздушном транспорте» прошли в

аэропорту. Оценивали мастерство молодых профессионалов около 450 экспертов, а помогали в организации события более 300 волонтеров.

В рамках чемпионата была организована и деловая программа. Представители органов власти, руководители предприятий и эксперты обсудили тему подготовки кадров для медицинской, строительной, угольной, рыбной, нефтегазовой отраслей, а также сферы услуг.

– Спикерами на встречах были представители крупнейших предприятий области. Среди них – «Восточная горнорудная компания», «Сахалин Энерджи», авиакомпания «Аврора». Говорили об инструментах, которыми сахалинские предприятия уже могут воспользоваться. Например, агентство успешно занимается разработкой и внедрением корпоративных стандартов, – пояснила генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала Сахалинской области Анастасия Кожепенько.

Победители чемпионата получили медали за призовые места. Некоторые участники получили приглашения на работу. Специальный приз – медальоны за профессионализм вручен ребятам, которым немного не хватило баллов до третьего места.

Впереди победителей ждут отборочные соревнования национального чемпионата. Для участников по каждой компетенции они пройдут в разных городах. Лучшие из лучших попадут в состав региональной сборной, которая отправится на всероссийский конкурс, сообщает пресс-служба регионального правительства.